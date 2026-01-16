Αγρότες: Ανοίγουν τους δρόμους ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη - Παραμένουν στα μπλόκα

Κανονικά η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα Αθηνών - Λαμίας, Ανοιχτοί οι δρόμοι στην Νίκαια και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σε ασφαλές σημείο στα δεξιά του δρόμου έχουν μεταφέρει τα τρακτέρ τους οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα του Μπράλου, της Αταλάντης, του Κάστρου και της Θήβας, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην εθνική οδό από τη Λαμία έως την Αθήνα.

Χθες το μεσημέρι ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες διευθετήσεις, κυρίως στην περιοχή του Μαρτίνου και στο ύψος του Κάστρου. Από τη μία το μεσημέρι σταμάτησαν όλες οι μικρές και μεγαλύτερες παρακάμψεις που είχαν επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές έκριναν ότι η διέλευση των οχημάτων μπορεί πλέον να γίνεται με ασφάλεια. Έτσι, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα, τόσο από Αθήνα προς Λαμία όσο και από Λαμία προς Αθήνα, μέσω της εθνικής οδού.

Σημειώνεται πως τα τρακτέρ παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής συντονιστικής των μπλόκων, μετά και τη σχετική απόφαση που ελήφθη στον Παλαμά Καρδίτσας. Οι αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις στα αιτήματά τους.

Ανοιχτοί οι δρόμοι στη Νίκαια - Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Νίκαια Λάρισας, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα σημεία των συγκεντρώσεων, ενώ οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί στην κυκλοφορία.

Στη χθεσινοβραδινή γενική συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας, έγινε αποτίμηση της κατάστασης και καταγράφηκαν οι επόμενες κινήσεις.

Οι αγρότες βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης της Δευτέρας με τον πρωθυπουργό, από την οποία αναμένουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Σήμερα Παρασκευή, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναμένεται να προσέλθουν στον Εισαγγελέα, ζητώντας να δοθεί εντολή για άνοιγμα του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ευθύνονται για τις φθορές που προκλήθηκαν στα τρακτέρ δύο αγροτών.

Την Τρίτη, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν εκ νέου γενική συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν συλλογικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Ανοικτοί όλοι οι δρόμοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ανοικτοί παραμένουν όλοι οι δρόμοι στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όμως τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων παραμένουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε πρόσφατα η πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των μπλόκων.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Στην Αχαΐα, έχει ανοίξει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην προαναφερόμενη περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Όμως, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου της Εγλυκάδας, στην κατεύθυνση προς τον Πύργο.

Στην Ηλεία, κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου στην περιοχή Χανάκια.