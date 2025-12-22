Μητσοτάκης στην τριμερή με Ισραήλ - Κύπρο: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντικό παίκτη στην αν. Μεσόγειο

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του στις τρομοκρατικές ενέργειες στην Αυστραλία με θύματα Εβραίους, τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων, και την αλληλεγγύη του στην εβραϊκή κοινότητα.

«Η συνεργασία αυτή δοκιμάστηκε και αποδείχθηκε ανθεκτική και συμβάλλει στην σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών της 10ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στη σημερινή κοινωνία και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος. Ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι συνεχής» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Επισήμανε ότι η περιοχή μας βιώνει βαθιές αλλαγές, με σοβαρούς κινδύνους και πολλές ευκαιρίες για να διαμορφώσουμε αρχιτεκτονική ασφαλείας στην περιοχή μας που θα εξασφαλίσει ειρήνη και ευημερία. Πρόσθεσε ότι το σχήμα της τριμερούς συνεργασίας έχει μεγάλη στρατηγική βαρύτητα, διέπεται από το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας, και η συμμαχία των τριών παράκτιων δημοκρατικών κρατών προάγει την ευημερία της περιοχής.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε το θέμα της Γάζας και έκανε έκκληση να επιστραφούν τα τελευταία θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, ενώ σημείωσε ότι με τις πρωτοβουλίες Τραμπ αναδύεται μια νέα ευκαιρία, και η τήρηση της συμφωνίας που επιτεύχθηκε πρέπει να είναι ευθύνη και των δυο μερών. "Πρέπει να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ασφάλεια" είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη να συμβάλλει στην επόμενη μέρα μέσω της διπλωματίας και τις προσπάθειες σταθερότητας. Εξέφρασε την στήριξη του στη σταθερότητα του Λιβάνου και την εδαφική του ακεραιότητα, επισήμανε ότι η ελληνική βοήθεια στο Λίβανο συνέβαλλε στην ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας, ενώ αναφερόμενος στη Συρία τόνισε ότι ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος 'Ασαντ έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια αλλά θα πρέπει να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες και εθνότητες, ενώ έδωσε έμφαση στην ανάγκη προστασίας των χριστιανών ορθόδοξων της Μέσης Ανατολής.

Όπως είπε, τα παραπάνω είναι μια παράμετρος για μια διαρκή πολιτική επίλυση. Παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι κατά τη συνάντηση οι τρεις ηγέτες αναφέρθηκαν στην ασφάλεια και την αμυντική συνεργασία των χωρών τους, είπε ότι μπορεί να γίνουν περισσότερα σε τομείς όπως η ετοιμότητα σε θέματα πολιτικής προστασίας και τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις άλλες χώρες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αναφερόμενος στο θέμα της συνδεσιμότητας είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας σημαντικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πύλη εισόδου για το LNG κάτι που είναι επωφελές και για την Κύπρο και το Ισραήλ, όπως είπε, και πρόσθεσε ότι «μπορούμε να είμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειες και μπορούμε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό».

Τέλος, ο πρωθυπουργός είπε ότι αναφέρθηκαν στο θέμα της θαλάσσιας ασφάλειας που όπως είπε, είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα που είναι κορυφαία χώρα στη ναυτιλία, και πρόσθεσε ότι θα γίνουν κοινές ασκήσεις με τις ακτοφυλακές των τριών χωρών. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι συζητήθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής του IMΕG και έκανε λόγο για "την ανάγκη να περάσουμε από αυτό που είναι σήμερα μια ασαφής έννοια, σε παραδοτέα συγκεκριμένα έργα που θα αναδείξουν τη μεγάλη σημασία της σύνδεσης με την Ινδία, την Κύπρο και την ηπειρωτική Ευρώπη". Επανέλαβε πόσο γρήγορα κινήθηκαν οι ΗΠΑ να υπογράψουν συμφωνίες με την Ελλάδα για να ενεργοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος για την αποστολή αμερικανικού υγροποιημένου αερίου μέσω του διαδρόμου, που όπως είπε είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και οι ΗΠΑ δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον γι αυτό.

Καταλήγοντας εξήρε την σημασία της τριμερούς συνεργασίας, είπε ότι έχει αποδώσει απτά αποτελέσματα και θα αποδώσει περισσότερα σε αυτή την περιοχή προκλήσεων και ευκαιριών, και όπως είπε, προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας αυτής και στην ενίσχυσή της.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την οικογένεια του Ιωνά Καρούση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ επισκέφθηκαν το οικογενειακό σπίτι του Ιωνά Καρούση, ο οποίος δολοφονήθηκε το περασμένο έτος κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης στη Γιάφα του Τελ Αβίβ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που στο παρελθόν έχει συναντήσει τους γονείς του Ιωνά στην Αθήνα και την Ιερουσαλήμ, εξέφρασε στη μητέρα, τον πατέρα και την αδελφή του αδικοχαμένου φοιτητή την αμείωτη οδύνη του και τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει αυτή την τραγωδία. Τους ενημέρωσε, επίσης, για τις προετοιμασίες που έχουν γίνει για τη θέσπιση προγράμματος υποτροφιών στη μνήμη του, ενώ τόνισε πως ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι αδιάκοπος, χωρίς περιθώριο επανάπαυσης.

«Θέλω απλά να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίσατε αυτή την ανείπωτη τραγωδία και θέλω να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά αλλά και η κυβέρνηση θα είμαστε στο πλευρό σας», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Είστε πράγματι μια "γέφυρα" φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ των δύο λαών, δύο θαυμάσιοι επιστήμονες, μεγαλώσατε ένα καταπληκτικό παιδί και το χάσατε μέσα από αυτές τις τραγικές συνθήκες. Βρίσκετε, όμως, τη δύναμη να συνεχίσετε να τιμάτε τη μνήμη του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εμείς, όσο μπορούμε, θα σας συνοδεύουμε σε αυτό το δύσκολο ταξίδι», συμπλήρωσε.

«Καλώς ήρθατε, αγαπητέ πρωθυπουργέ, στην Ιερουσαλήμ. Βρισκόμαστε στο σπίτι της οικογένειας Καρούση, ο γιος της οποίας, Ιωνάς, δολοφονήθηκε πέρυσι στη Γιάφα από απεχθείς τρομοκράτες. Και αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια "γέφυρα" εδώ, μεταξύ Ισραηλινών και Ελλήνων.

Ξέρετε, οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας έχουν αναπτυχθεί σε εξαιρετικό βαθμό, και είστε εδώ για μια τριμερή συνάντηση και με την Κύπρο. Πιστεύω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε την Ανατολική Μεσόγειο με πολύ ουσιαστικό τρόπο προς όφελος όλων των κρατών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων μας, των Παλαιστινίων, και βέβαια των αραβικών κρατών, μέχρι την Ινδία. Και αυτό αποτελεί μια τεράστια προοπτική για τόσα πολλά πράγματα που η ανθρωπότητα θέλει να δει.

Αλλά το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το σπίτι, μας λέει και μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να πολεμήσουμε τους εχθρούς μας και να αλλάξουμε την πραγματικότητα στην περιοχή για ένα καλύτερο μέλλον, ώστε όμορφα "λουλούδια" όπως ο Ιωνάς να μην σκοτώνονται από φρικτούς ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ισραήλ.

«Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ την οικογένεια Καρούση για την ευγένειά της να μας ανοίξει το σπίτι της, καλωσορίζοντάς μας, σήμερα. Η δολοφονία του Ιωνά ήταν ένα τραγικό γεγονός που μας υπενθυμίζει την ανάγκη να καταπολεμήσουμε τον τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της.

Θέλω να εκφράσω και πάλι την πλήρη υποστήριξή μας στους γονείς του Ιωνά. Σχεδιάζουμε να χρηματοδοτήσουμε μια υποτροφία στη μνήμη του το επόμενο έτος. Γνωρίζω ότι η ζωή του κόπηκε από αυτούς τους φρικτούς τρομοκράτες, αλλά άφησε πίσω του μια κληρονομιά καλοσύνης και η μνήμη του θα ζει για πάντα, ενώ η οικογένεια Καρούση αποτελεί "γέφυρα" φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας.

Να είστε βέβαιος, κ. Πρόεδρε, ότι οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρές, και αν συμπεριλάβετε και την Κύπρο, όπως είπατε, έχετε τρεις χώρες που συνεργάζονται για μια ειρηνική και σταθερή Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή πρέπει να είναι η ελπίδα όλων μας, ειδικά τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μια γιορτή ειρήνης και φιλίας, και αυτό το πνεύμα θέλουμε να υπάρχει σε αυτή την ταραγμένη περιοχή του κόσμου. Και πάλι, σας ευχαριστώ πολύ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πατέρας του Ιωνά, Δημήτρης Καρούσης, σημείωσε από την πλευρά του: «Για εμάς είναι μεγάλη τιμή. Και δεν είναι μόνο τιμή που σας έχουμε εδώ, αλλά είναι και μια μεγάλη παρηγοριά για την απίστευτη θλίψη που νιώθαμε όλους αυτούς τους μήνες, το γεγονός ότι στο υψηλότερο επίπεδο υπήρχε τόσο καλή, μεγάλη και χρήσιμη υποστήριξη τόσο από το Ισραήλ όσο και από την Ελλάδα, από την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο. Ήταν κάτι εκπληκτικό.

Έχουμε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας εδώ στο Ισραήλ και πράγματι αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια "γέφυρα" επικοινωνίας που μεγαλώνει, και επίσης με τη βοήθεια και την επίδραση του γιου μας, του Ιωνά, αυτό συνεχίζεται και μεγαλώνει όλο και περισσότερο, και πιστεύω ότι αυτά τα δύο έθνη πρέπει να είναι μαζί, καθώς αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του πολιτισμού και πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και μας υποστηρίζετε».

«Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε με την επίσκεψή σας, κ. Πρόεδρε του Ισραήλ και κ. πρωθυπουργέ της Ελλάδας. Πραγματικά, η απώλεια του γιου μας είναι ακόμα τόσο οδυνηρή που δεν μπορώ να την περιγράψω με λόγια, αλλά ελπίζω και πιστεύω ότι ο Ιωνάς θα αποτελέσει τη "γέφυρα" που θα ενώσει τους δύο λαούς», ανέφερε η Ράνια Καρούση, μητέρα του Ιωνά.

