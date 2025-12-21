Τσιάρας: Μπορούμε να βρούμε τον δρόμο της συνεννόησης με τους αγρότες

«Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα που είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε», δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Την αισιοδοξία του, ότι, τελικά, οι αγρότες θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, για να συζητήσουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, αλλά και για να μη ταλαιπωρείται η κοινωνία μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, για τα αιτήματα των αγροτών και το πού βρίσκεται σήμερα η κατάσταση, ανακοινώνοντας παράλληλα μέτρα επιπλέον στήριξης στους αγρότες. «Η πρόσκληση του διαλόγου ήταν πάντα ανοιχτή», δήλωσε.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα προϊόντα για τα οποία θα υπάρξει πρόσθετη οικονομική στήριξη, εκτός από το σιτάρι και το βαμβάκι, θα περιληφθεί και η μηδική, λόγω αποκλεισμού διακίνησης του προϊόντος, εξ αιτίας της ευλογιάς.

Επισήμανε επίσης την τακτοποίηση του προβλήματος στο Κτηματολόγιο, με τα αγροτεμάχια που εμφανίζονται ως κρατικά, αλλά καλλιεργούνται για χρόνια από γεωργούς, καθώς και τακτοποίηση του προβλήματος που υπήρχε με το ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, σε ορισμένους νομούς, κυρίως της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει όλα τα βήματα που απαιτούνται για να προσέλθουν οι αγρότες σε διάλογο και αναφέρθηκε στην παράταση του προγράμματος ΓΑΙΑ με χαμηλότερη τιμή στο αγροτικό ρεύμα, στην αποδοχή του αιτήματος για αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία χωρίς ΕΦΚ, στην επέκταση της αποζημίωσης του ΕΛΓΑ στο 100% του ασφαλισμένου προϊόντος, αλλά και στην επί πλέον οικονομική στήριξη προϊόντων που, λόγω διεθνούς συγκυρίας, έχουν πολύ χαμηλή τιμή.

Ο ΥπΑΑΤ είπε ότι η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να συζητήσει και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο πόρο.

«Υπάρχουν, βέβαια, συγκεκριμένα όρια. Η χώρα πρέπει να κινηθεί εντός ευρωπαϊκού πλαισίου και, βεβαίως, υπάρχει και μια συγκεκριμένη δυνατότητα στα εθνικά δημοσιονομικά δεδομένα, στον εθνικό Προϋπολογισμό. Κάνουμε προσπάθεια εξάντλησης κάθε δυνατότητας.

Είμαι αισιόδοξος. Μπορούμε να βρούμε ακόμη και αυτή τη στιγμή τόπο συνεννόησης, διότι η κυβέρνηση κατανοεί τα προβλήματα. Έχουμε ήδη δείξει ότι είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο αξιοποιώντας κάθε πόρο που υπάρχει. Με υπευθυνότητα από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά της κυβέρνησης, μπορούν να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις που ταλαιπωρούν την κοινωνία».

Ο κ. Τσιάρας κάλεσε τους αγρότες να θυμηθούν τα μέτρα στήριξής τους που έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, αλλά και την πρόθεσή της να χαράξει Εθνική Στρατηγική μέσα από τη σύσταση της Διακομματικής Επιτροπής, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, γεγονός που δείχνει την αξιοπιστία της απέναντι στα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.