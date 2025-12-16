Λιβύη: «Άκυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο δηλώνει ο πρόεδρος της Βουλής

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ό,τι οικοδομείται επάνω στην παρανομία παραμένει παράνομο, ανεξάρτητα από το πόσος χρόνος κι αν περάσει».

Ως «άκυρο» και «μη δεσμευτικό» για το κράτος της Λιβύης χαρακτήρισε δημοσίως για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια το τουρκολιβυκό μνημόνιο ο πρόεδρος της Βουλής της Αγκίλα Σάλεχ, λίγες ημέρες μετά την συνάντησή του στην Αθήνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο Σαλέχ επιβεβαίωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι το μόνο όργανο που έχει νομική αρμοδιότητα να επικυρώνει διεθνείς συνθήκες και ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν υποβληθεί σε αυτήν για έγκριση θεωρείται νομικά άκυρη.

Σε συνέντευξή του στο Λιβυκό Πρακτορείο Ειδήσεων (LANA), δήλωσε ότι η θαλάσσια συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση του Φάγεζ αλ-Σάρατζ με την Τουρκία στερείται νομικής νομιμότητας, καθώς η εν λόγω κυβέρνηση δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δεν είχε συνταγματική αρμοδιότητα να συνάψει σημαντικές διεθνείς συμφωνίες.

Ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης επισήμανε ότι η χώρα του «έχει πλέον μια νέα ευκαιρία να επανακαθορίσει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Τουρκία», υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη φάση θα πρέπει να είναι «φάση συνεννοήσεων και όχι αντιπαραθέσεων» και ότι η λιβυκή κυριαρχία στα χωρικά της ύδατα αποτελεί «κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να παραβιαστεί».

Ο Σάλεχ είπε επίσης ότι η Ελλάδα αρχικά «κράτησε σκληρή στάση λόγω της ζημίας που, κατά την άποψή της, προκαλούσε στα συμφέροντά της, αλλά αργότερα έδειξε ετοιμότητα για διάλογο, ενώ η Αίγυπτος ήταν εξαρχής σαφής στην απόρριψή της, λόγω της περιφερειακής αστάθειας που θα μπορούσε να προκαλέσει».

Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ελλάδα βασίζεται στο νησί της Κρήτης για να καθορίσει την επέκταση της ΑΟΖ, επέκταση την οποία χαρακτήρισε «παράλογη και υπερβολικά κοντινή στις λιβυκές ακτές» και η οποία «δεν υποστηρίζεται από το διεθνές δίκαιο».