Εκλογή Προέδρου Eurogroup - Το αισιόδοξο σενάριο για τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Τα κρίσιμα ταξίδια σε Βερολίνο, Παρίσι αλλά και Δουβλίνο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην «καμπάνια» του Έλληνα υπουργού. Πώς διαμορφώνεται η εικόνα λίγο πριν την εκλογή.

Ανταπόκριση από Βρυξέλλες

Λίγες ώρες πριν από την εκλογή νέου προέδρου του Eurogroup είναι παρακινδυνευμένο να προσεγγίσουμε το θέμα ψήφο-ψήφο. Άλλωστε οι περισσότερες πρωτεύουσες κρατούν -τουλάχιστον στον Τύπο- κλειστά τα χαρτιά τους. Μπορούμε, ωστόσο, να καταγράψουμε ορισμένες σαφείς διαπιστώσεις.

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη ξεκίνησε ως outsider, με τον Βέλγο ομόλογό του Βίνσεντ Βαν Πέτεγχεμ να θεωρείται ως επικρατέστερος για τη διαδοχή του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου. Στην πορεία, αυτή η εικόνα άρχισε να αλλάζει. Με το ισχυρό αφήγημα της εντυπωσιακής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας -που προ δεκαετίας βρέθηκε με το ένα πόδι εκτός ευρώ- και τη φιλοευρωπαϊκή πλατφόρμα που παρουσίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο Έλληνας υπουργός κέρδισε ψήφους και εντυπώσεις.

Λίγες ώρες πριν την ανάδειξη του νέου προέδρου, η υποψηφιότητά του στις Βρυξέλλες θεωρείται «παραδοσιακή» ειδικά από τις mainstream ευρωπαϊκές φωνές (και πολιτικές ομάδες). Προφανώς και η διαδικασία αφορά στην πλήρωση μιας εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών θέσεων, συνεπώς πίσω από τις «προεκλογικές πλατφόρμες» διεξάγεται ένα -επίσης παραδοσιακό- ευρωπαϊκό πολιτικό «παζάρι». Σε κάθε περίπτωση η ελληνική υποψηφιότητα αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτική. Πλέον απομένει να διαπιστώσουμε αν ο υποψήφιος που -γνωρίζει ότι- έχει λιγότερες ψήφους θα αποσυρθεί στο όνομα της «ομοφωνίας».

Οι κρίσιμοι σταθμοί της ευρωπαϊκής περιοδείας Πιερρακάκη

Ο «mainstream» φιλοευρωπαϊκός χαρακτήρας της καμπάνιας Πιερρακάκη συνοδεύτηκε και από συγκεκριμένα κομβικά ταξίδια σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δύο από αυτά, σε Βερολίνο και Παρίσι, έχουν τη δική τους «παραδοσιακή» σημασία. Ο γαλλογερμανικός άξονας -παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς- διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε κάθε εκλογική διαδικασία. Προφανώς κάθε ψήφος είναι μοναδική και στο παρελθόν η υποστήριξη του άξονα δε λειτούργησε αποτελεσματικά. Ωστόσο, στην περίπτωση του Έλληνα υπουργού, πέραν των δύο επισκέψεων σε Γερμανία και Γαλλία, η «περιοδεία» ξεκίνησε από το «απερχόμενο από την προεδρία» Δουβλίνο, η υποστήριξη του οποίου είναι σημαντική παράμετρος στη διεκδίκηση πλειοψηφίας στο Συμβούλιο.

Η επόμενη μέρα

Έχουμε κατ’ επανάληψη επαναλάβει ότι η περίπτωση ελληνικής προεδρίας στο Eurogroup πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Από μόνη της η ελληνική υποψηφιότητα και ο τρόπος που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες αποτελεί εθνική επιτυχία. Επίσης (τεράστια) εθνική επιτυχία θα αποτελέσει μία πιθανή εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη. Όχι όμως για τους εγχώριους λόγους που μπορεί να θεωρεί κάποιος. Προφανώς ο «συντονιστής» (honest broker) των κρίσιμων ζητημάτων του ευρώ ευνοεί την ευελιξία και τις επιλογές στο σχεδιασμό των ελληνικών θέσεων. Το βασικό κέρδος όμως είναι αλλού.

Ένας Έλληνας πολιτικός θα βρεθεί τουλάχιστον για τα επόμενα 2,5 χρόνια στην καρδιά των debate για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας. Θα έχει θέση στο τραπέζι των ισχυρών του κόσμου (G7, G20 κλπ) και αποκτά πρόσβαση σε συζητήσεις και ανθρώπους που ορίζουν και θα συνεχίζουν να ορίζουν πολιτικές από τις οποίες εξαρτάται (και) η θέση της ελληνικής οικονομίας στην παγκόσμια αγορά. Αν αξιοποιηθεί σωστά, μία τέτοια θητεία αποτελεί ελληνική πολιτική επένδυση και ως τέτοια πρέπει να εκλαμβάνεται.

Η συνεδρίαση του Eurogroup ξεκινά στις 16.00 ώρα Ελλάδος και η ανάδειξη προέδρου είναι το τρίτο θέμα. Προηγείται η συζήτηση αναφορικά με την ενδιάμεση έκθεση του ΔΝΤ για την ευρωζώνη και η αξιολόγηση των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων των κρατών-μελών.