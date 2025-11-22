Bloomberg: Mάχη με τον χρόνο δίνει η Ευρώπη - Στο μικροσκόπιο το σχέδιο για Ουκρανία

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση είναι προσεκτική: πώς θα ξαναγραφτεί μεγάλο μέρος του σχεδίου των ΗΠΑ αλλά με εποικοδομητικές προσθήκες / επικαιροποιήσεις.

Aγώνα ώστε να εξασφαλίσουν στην Ουκρανία περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί το νέο αμερικανικό σχέδιο εκεχειρίας με τη Ρωσία, δίνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά την προθεσμία έως την Ημέρα των Ευχαριστιών που δόθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ, με κορυφαίους αξιωματούχους των ΗΠΑ να τονίζουν η διορία απάντησης αποκτά χαρακτήρα τελεσίγραφου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες στη Γαλλία, τη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη σπεύδουν να επεξεργαστούν τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να συμφωνήσει η Ουκρανία με το σχέδιο των 28 σημείων έως την επόμενη Πέμπτη, σύμφωνα με το Bloomberg. Η προσέγγισή τους είναι προσεκτική: πώς ουσιαστικά να ξαναγράψουν μεγάλο μέρος του σχεδίου αλλά να το παρουσιάσουν ως εποικοδομητικές προσθήκες / επικαιροποιήσεις.

Σε ένδειξη της ανησυχίας που επικρατεί, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έσπευσε να τηλεφωνήσει στον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να συμφωνήσει για περισσότερες συζητήσεις τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας. Αυτό κανονικά θα σήμαινε τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο, ως υπουργός Εξωτερικών, αλλά η ευθύνη θα μπορούσε να βαρύνει τον Υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ.

Ο Ντρίσκολ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους πρέσβεις ότι μια συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό, εξηγώντας στους απεσταλμένους ότι η Ουκρανία βρισκόταν σε κακή θέση και τώρα ήταν η ώρα για ειρήνη, ενώ ο Τραμπ θέλει ένα peace deal αμέσως τώρα. Εάν το Κίεβο δεν συμφωνήσει, φάνηκε έτοιμος να νίψει τας χείρας του από τη σύγκρουση.

«Θα πρέπει να αρέσει στον Ζελένσκι - και αν δεν του αρέσει, τότε, ξέρετε, θα πρέπει απλώς να συνεχίσουν να πολεμούν, υποθέτω», υπογράμμισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός ομόλογός του «κάποια στιγμή θα πρέπει να αποδεχτεί κάτι». Ωστόσο, ο Τραμπ έδειξε επίσης κάποια ευελιξία με το χρονοδιάγραμμα, λέγοντας ότι ενώ βλέπει την 27η Νοεμβρίου ως ιδανικό σημείο για μια απόφαση, «αν τα πράγματα πάνε καλά, συνήθως παρατείνονται οι προθεσμίες».

Το σχέδιο που παρουσίασαν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα ανάγκαζε το Κίεβο να παραχωρήσει μεγάλα τμήματα εδάφους που έχει καταλάβει η Μόσχα, να συρρικνώσει το μέγεθος του στρατού και να δει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας να αίρονται με την πάροδο του χρόνου. Ειδικότερα, οι περιοχές της Κριμαίας, του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ θα «αναγνωρίζονταν ως de facto ρωσικές», θα γίνουν εκλογές σε 100 ημέρες, τέλος κάθε ελπίδας ένταξης στο ΝΑΤΟ και κούρεμα του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων.

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει να διακόψουν κάθε στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία εάν δεν συμφωνήσει σε συμφωνία μέχρι την επόμενη Πέμπτη, ανέφεραν οι πηγές. Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, σχολίασε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι βρίσκεται σε δύσκολη θέση με τον Τραμπ και ενώ οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ τίθενται σε ισχύ και το Κίεβο συνεχίζει να χτυπά στόχους βαθιά στη Ρωσία και να προκαλεί βαριές απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις.

Άλλοι είναι πιο απαισιόδοξοι και πιστεύουν ότι διακυβεύονται τα ίδια τα θεμέλια του ΝΑΤΟ και της διεθνούς και περιφερειακής ασφαλείας. «Δυσκολεύομαι πολύ να πιστέψω ότι μια τόσο εκτεταμένη πρόταση θα μπορούσε να διαμορφωθεί με τρόπο που θα ήταν αποδεκτός, όχι μόνο για τους Ρώσους και τους Ουκρανούς, αλλά και για τους Ευρωπαίους με κάποιο τρόπο», εκτίμησε η Μέγκαν Ο'Σάλιβαν διευθύντρια του Κέντρου Belfer στη Σχολή Kennedy του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.