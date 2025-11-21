Τραμπ: Ο Ζελένσκι πρέπει να αποδεχτεί το σχέδιο - Έχουμε τρόπο να πετύχουμε ειρήνη

«Έχουμε ένα σχέδιο. Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει. Είναι ένας πόλεμος που δεν έπρεπε να είχε ξεσπάσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την ανάγκη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δεχθεί το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε την ειρήνη. Ο Ζελένσκι θα πρέπει να εγκρίνει το σχέδιο», πρόσθεσε.

Όταν ένας δημοσιογράφος είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι το ειρηνευτικό σχέδιο είχε δεχτεί κριτική, ο Τραμπ απάντησε: «Εννοείς ότι δεν αρέσει στον Ζελένσκι; Θα πρέπει να του αρέσει, και αν δεν του αρέσει, τότε θα πρέπει να συνεχίσουν να πολεμούν, υποθέτω».

«Σε κάποιο σημείο, θα πρέπει να αποδεχτεί κάτι. Θυμάστε ότι στο Οβάλ Γραφείο, πριν από λίγο καιρό, είπα: «Δεν έχετε τα χαρτιά».

«Κληρονόμησα αυτόν τον πόλεμο. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε κάνει μια συμφωνία πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Πολύ παραγωγική συνάντηση»

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να «βοηθήσει», τον Ζοχράν Μαμντάνι να κάνει τη Νέα Υόρκη μια «ισχυρή και πολύ ασφαλή πόλη» και δήλωσε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» μαζί του.

«Μόλις είχαμε μια σπουδαία... πολύ παραγωγική συνάντηση. Έχουμε ένα κοινό. Θέλουμε η πόλη μας αυτή, που αγαπάμε, να τα πάει πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

«Νομίζω ότι θα έχετε, το ελπίζω, έναν εξαιρετικό δήμαρχο. Όσο πιο επιτυχημένος θα είναι αυτός, τόσο πιο ευχαριστημένος θα είμαι εγώ. Θα τον βοηθήσουμε να κάνει το όνειρο όλων πραγματικότητα, να έχουμε μια ισχυρή και πολύ ασφαλή Νέα Υόρκη», δήλωσε σε εγκάρδιο τόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος επανειλημμένα αποκάλεσε τον Μαμντάνι "κομμουνιστή" κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις δημοτικές εκλογές.

Από τη μεριά του και ο Δημοκρατικός δήμαρχος χαρακτήρισε «πολύ παραγωγική» τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ