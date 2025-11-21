Ο Πούτιν έλαβε το σχέδιο για την Ουκρανία - «Μπορεί να αποτελέσει βάση για ειρήνη»

«Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές για την ιστορία της χώρας», χαρακτήρισε ο Ζελένσκι την συγκυρία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εργάζονται πάνω σε αντιπρόταση. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την προθεσμία της 27ης Νοεμβρίου για αποδοχή του σχεδίου από την Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 21:17

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι έλαβε το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία επισημαίνοντας ότι «μπορεί να αποτελέσει μια βάση για μια οριστική διευθέτηση" του πολέμου», απειλώντας, όμως, να καταλάβει περισσότερα εδάφη εάν το Κίεβο το απορρίψει.

«Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μια οριστική ειρηνική διευθέτηση, όμως αυτό το σχέδιο δεν συζητήθηκε μαζί μας λεπτομερώς», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας της χώρας στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το σχέδιο των 28 σημείων, το οποίο αντιμετωπίζεται με ανησυχία στο Κίεβο, δεν συζητήθηκε μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον παρά μόνο «σε γενικές γραμμές», με τους Αμερικανούς να έχουν ζητήσει από τους Ρώσους να «κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, να επιδείξουν ευελιξία».

«Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της εξακολουθούν και τρέφουν αυταπάτες και ονειρεύονται πως θα καταφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα είναι έτοιμη, σε περίπτωση απόρριψης, να επιτύχει τους στόχους της «μέσω των όπλων, στο πλαίσιο μιας ένοπλης μάχης».

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί να συζητήσει τις προτάσεις του προέδρου Τραμπ και να αρνηθεί να το κάνει, τότε το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να κατανοήσουν ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Κουπιάνσκ θα εκτυλιχθούν αναπόφευκτα και σε άλλες περιοχές κλειδιά του μετώπου», υπογράμμισε o Πούτιν.

Ζελένσκι: Θα χάσουμε την υποστήριξη των ΗΠΑ ή την αξιοπρέπειά μας

«Τώρα είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας. Τώρα, η πίεση στην Ουκρανία είναι μια από τις πιο έντονες. Τώρα, η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει μια πολύ δύσκολη επιλογή - είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο», δήλωσε σε διάγγελμά του νωρίς σήμερα το απόγευμα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς οι διαβουλεύσεις γύρω από την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εντείνονται.

Η Ουάσινγκτον έχει θέσει υπόψη του Κιέβου ένα σχέδιο 28 σημείων που απαιτεί από την Ουκρανία να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός της και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

«Είτε 28 δύσκολα σημεία (του προσχεδίου), είτε ένας εξαιρετικά σκληρός χειμώνας - ο σκληρότερος που υπήρξε ποτέ - και περαιτέρω κίνδυνοι. Ζωή χωρίς ελευθερία, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς δικαιοσύνη», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος στο διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς.

Ο ίδιος δεσμεύτηκε να συνεργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της χώρας του.

Όπως είπε θα προτείνει «εναλλακτικές λύσεις» στο σχέδιο, ένα σχέδιο που θεωρείται ευρέως ότι είναι ευνοϊκό για τη Μόσχα.

«Θα παρουσιάσω επιχειρήματα, θα πείσω, θα προτείνω εναλλακτικές λύσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι, υποσχόμενος ότι δεν θα «προδώσει» την Ουκρανία.

Προέτρεψε τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτό που χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας, προσθέτοντας ότι αναμένει περισσότερη πολιτική πίεση την επόμενη εβδομάδα.

«Απευθύνομαι τώρα σε όλους τους Ουκρανούς. Στον λαό μας, στους πολίτες, στους πολιτικούς - σε όλους. Πρέπει να ενωθούμε. Να συσπειρωθούμε. Σταματήστε τις διαμάχες. Σταματήστε τα πολιτικά παιχνίδια», συνέχισε ο Ουκρανός ηγέτης.

«Το κοινοβούλιο μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί με ενότητα. Η κυβέρνηση μιας χώρας σε πόλεμο πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά». «Δεν προδώσαμε την Ουκρανία τότε (στις 24 Φεβρουαρίου, 2022), και δεν θα το κάνουμε τώρα. Και ξέρω σίγουρα ότι σε αυτή την πραγματικά μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, δεν είμαι μόνος. Ότι οι Ουκρανοί πιστεύουν στο κράτος τους, ότι είμαστε ενωμένοι». «Θυμόμαστε: Η Ευρώπη ήταν μαζί μας. Πιστεύουμε: Η Ευρώπη θα είναι μαζί μας».

Πηγές στο Reuters τόνισαν ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο σχέδιο, με την πίεση να ασκείται και με απειλές για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων. Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι μίλησε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε σε σχέση με τις "διπλωματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες" για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του με τη Ρωσία.

Πάνω σε αντιπρόταση εργάζονται οι Ευρωπαίοι

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας είχαν επικοινωνία σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο, μετά την αποκάλυψη αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες προβλέπουν μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, η Ουκρανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία επεξεργάζονται μια αντιπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο. Μία από τις πηγές δήλωσε ότι στην αντιπρόταση πιθανότατα θα συμμετάσχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι είχε επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε σε σχέση με τις «διπλωματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες» για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του με τη Ρωσία.

«Συζητήσαμε τις διπλωματικές επιλογές που είναι διαθέσιμες και το σχέδιο που προτείνει η αμερικανική πλευρά. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και εποικοδομητικά για να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχει. Συντονίζουμε τα επόμενα κοινά μας βήματα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την προθεσμία έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Ως μία καλή διορία για να αποδεχτεί η Ουκρανία το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ πιστεύει πως είναι η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες.

«Είχα πολλές διορίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνεις να παρατείνεις τις διορίες. Αλλά πιστεύω η Πέμπτη είναι κατάλληλη διορία» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο Fox News Radio.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «εάν οι μάχες συνεχιστούν, οι Ουκρανοί όπως και να έχει "θα χάσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τα εδάφη που θα έπρεπε να παραχωρήσουν στη Ρωσία, εάν αυτό το σχέδιο επικυρωνόταν».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο η Ρωσία να επιτεθεί και σε άλλες χώρες μετά την Ουκρανία, ο Τραμπ τόνισε πως ο Πούτιν «δεν θέλει πια πόλεμο». Διευκρίνισε ότι ο Ρώσος ομόλογός του «τιμωρήθηκε» από τη διάρκεια της σύγκρουσης, που είναι πολύ μεγαλύτερη απ΄ότι είχε προβλέψει η Μόσχα όταν εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.