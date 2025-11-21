Πολιτική | Διεθνή

Τραμπ και Μερτς συζήτησαν το σχέδιο για την Ουκρανία - «Συμφωνήσαμε τα επόμενα βήματα»

Τραμπ και Μερτς συζήτησαν το σχέδιο για την Ουκρανία - «Συμφωνήσαμε τα επόμενα βήματα»
Θα ενημερώσω τώρα τους Ευρωπαίους εταίρους μας» προκειμένου να συντονιστούν τα περαιτέρω βήματα, ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που αφορούσε το αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο καγκελάριος.

«Μόλις συζήτησα το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής και εμπιστευτικής τηλεφωνικής συνομιλίας», δήλωσε ο Μερτς σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι "συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα». «Θα ενημερώσω τώρα τους Ευρωπαίους εταίρους μας» προκειμένου να συντονιστούν τα περαιτέρω βήματα, πρόσθεσε.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για ένα τέταρτο της ώρας για το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Η συζήτηση για το σχέδιο αυτό αναμένεται να κυριαρχήσει στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ στο οποίο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των πιο ισχυρών χωρών της Ευρώπης αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά το μποϊκοτάζ της συνόδου από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι δεν θα συμμετάσχουν στις επίσημες συζητήσεις της G20 στη Νότια Αφρική.


Φωτογραφία: @associatedpress

