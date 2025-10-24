Πολιτική | Διεθνή

Απεσταλμένος του Πούτιν βρίσκεται στις ΗΠΑ: «Οι κυρώσεις για το πετρέλαιο θα γυρίσουν μπούμερανγκ»

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια προγραμματισμένη συνάντηση εδώ και καιρό και ότι ο διάλογος μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας συνεχίζεται.

«Αυτή η συνάντηση μου έχει προγραμματισθεί εδώ και αρκετό καιρό και η αμερικανική πλευρά δεν την ακύρωσε, παρά μια σειρά από πρόσφατα μη φιλικά βήματα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον διάλογο» δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

«Ο διάλογος Ρωσίας-ΗΠΑ θα συνεχιστεί, αλλά είναι σίγουρα εφικτός μόνο εάν τα συμφέροντα της Ρωσίας ληφθούν υπόψη και αντιμετωπιστούν με σεβασμό», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters ο Ντμίτριεφ αρνήθηκε να πει με ποιον θα συναντηθεί και προέβλεψε ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ για το πετρέλαιο θα γυρίσουν μπούμερανγκ.

«Θα οδηγήσουν μόνο στο να κοστίζει περισσότερο η βενζίνη στα αμερικανικά βενζινάδικα», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

