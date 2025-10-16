Τραμπ: Αν η Χαμάς συνεχίσει να εκτελεί ανθρώπους στη Γάζα θα πάμε εκεί και θα τους σκοτώσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα πως θα σκοτώσει μέλη της Χαμάς εάν οι μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος συνεχίσουν τις εν ψυχρώ εκτελέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να σκοτώνει ανθρώπους στη Γάζα, κάτι που δεν ήταν μέρος της συμφωνίας, δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να πάμε και να τους σκοτώσουμε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χαμάς είχε μεταδώσει την Τρίτη βίντεο που έδειχνε ομαδική εκτέλεση εγκληματιών και φερόμενων «συνεργατών» των ισραηλινών δυνάμεων.

Τότε ο αμερικανός πρόεδρος είχε κάνει λόγο για εκτελέσεις μελών εγκληματικών οργανώσεων, υποστηρίζοντας πως δεν ήταν κάτι που τον ενόχλησε. «Σκότωσαν αρκετά μέλη συμμοριών. Και αυτό δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής», είχε πει ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ