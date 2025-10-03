Μαρινάκης: Η κυρία Κοβέσι «γκρέμισε» δύο βασικά παραμύθια της αντιπολίτευσης

Για τις προσπάθειες εκφοβισμού που ανέφερε η Λάουρα Κοβέσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «δεν αναφέρθηκε σίγουρα στην κυβέρνηση».

Για τις επισημάνσεις που έκανε για την Ελλάδα η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, λέγοντας πως «γκρέμισε δύο βασικά παραμύθια της αντιπολίτευσης: πως η κυβέρνηση συγκαλύπτει και πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μόνο στην Ελλάδα».

Παράλληλα, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε πως «έχουμε ευθύνη και πρέπει να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί», ενώ τόνισε πως διαπλοκή, διαφθορά και εγκληματικότητα υπάρχουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Επίσης, υπογράμμισε πως ο πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει την πρόθεσή του να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ευθύνη των υπουργών, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Κοβέσι.

Ακόμη, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση στηρίζει το αίτημα του κ. Ρούτσι αλλά δεν μπορεί να κάνει υποδείξεις στη Δικαιοσύνη.

Αρχικά, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα του Πίρι Ρέις λέγοντας πως «εκδόθηκε αντι-Navtex και δεν νομίζω πως χρειάζεται να κινδυνολογούμε και να εκπέμπουμε ανησυχία. Η κατάσταση είναι υπό απόλυτο έλεγχο» και σημείωσε πως ο διάλογος με την Τουρκία είναι «επιδίωξη αλλά δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτό σημαίνει πως ούτε πολιτική θα αλλάξουμε, θα συνεχίσουμε να έχουμε μια ενεργητική πολιτική στο πεδίο, που αποδίδει και διαψεύδει τα πάρα πολλά λάθη που έχει εκφράσει κατά καιρούς η αντιπολίτευση από όλο το φάσμα της πολιτικής και κάποια μέσα ενημέρωσης».

Για την παρέμβαση του κ. Δένδια υπέρ του κ. Ρούτσι και ερωτώμενος εάν με αυτόν τον τρόπο καταφέρθηκε κατά της κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Είναι εμπορικός ο τίτλος περί διαφοροποίησης και αλλαγής γραμμής. Να σας θυμίσω πως πάνω από 5-6 φορές στις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών, μόνο εγώ, γιατί είναι πολλοί από την κυβέρνηση, έχω πει ότι σε ανθρώπινο επίπεδο, όπως είπε και ο κ. Δένδιας, ως άνθρωπος, ως πατέρας, στεκόμαστε και στέκομαι δίπλα στον άνθρωπο αυτόν, όσο μπορούμε να διανοηθούμε τα όσα περνάει. Και στεκόμαστε δίπλα του σε κάθε διεκδίκηση.

Από κει και πέρα, κάτι που ουδείς έχει αρνηθεί από την κυβέρνηση και αλίμονο αν δεν το λέγαμε, το τι θα γίνει, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Εκτός από άνθρωποι, ο καθένας τυχαίνει να έχει μια ιδιότητα που έχει και μια ευθύνη. Αλίμονο αν οποιοδήποτε κυβερνητικό στέλεχος ή στέλεχος της αντιπολίτευσης διανοείτο να πει πως πρέπει η μια εξουσία να κάνει υπόδειξη σε άλλη εξουσία για το τι θα κάνει. Εκεί η Ελλάδα θα γίνει μπανανία, ζούγκλα. Πήγε να γίνει, με τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης που λειτουργούσαν επί των ημερών του κ. Τσίπρα, κατά παραδοχή του κ. Κοντονή. Δεν θα το ξανακάνουμε.

Στεκόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο αλλά δεν πρόκειται ποτέ η παράταξη αυτή, η ΝΔ να μπει στη διαδικασία, είτε για να γίνει αρεστή, είτε για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της, να παρέμβει στη Δικαιοσύνη. Αυτό είναι συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας μας. Όποιος από το πολιτικό σύστημα θέλει να κάνει υποδείξεις στη Δικαιοσύνη στην πραγματικότητα αποτελεί μια ξεκάθαρη απειλή για τους πυλώνες της Δημοκρατίας».

Για τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου η Ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, η οποία έκανε λόγο για διαφθορά σε αρκετές υποθέσεις και τόνισε την ανάγκη για αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε:

«Ποιες είναι οι δύο βασικές κατηγορίες που ακούγαμε εναντίον μας από την αντιπολίτευση και ένα μέρος των ΜΜΕ; Η πρώτη κατηγορία είναι ότι πρωτεύουσα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι η Αθήνα. Η κυρία Κοβέσι είπε εδώ ότι διαφθορά υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και ότι ερευνά 3.000 περίπου υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Άρα το ένα αφήγημα της αντιπολίτευσης και των ΜΜΕ που στηρίζουν αυτό το αφήγημα ‘’να πέσει ο Μητσοτάκης’’ πάει κουβά.

Εγώ δεν λέω πως δεν υπάρχουν ζητήματα στην Ελλάδα, υπάρχουν σοβαρά και πρέπει να λογοδοτήσουν και όσοι έχουν ευθύνη αλλά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερον δήθεν που συμβαίνει από την αντιπολίτευση είναι πως η κακιά κυβέρνης Μητσοτάκη συσκωτίζει, συγκαλύπτει, εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ίδια η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε πως συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές. Τα δύο βασικά όπλα που χρησιμοποιούσαν επί μήνες οι διάφοροι της αντιπολίτευσης, δεν ισχύουν.

Στο δια ταύτα, δεν αρνήθηκε κανείς ότι και διαπλοκή υπάρχει και διαφθορά και εγκληματικότητα, όπως υπάρχει σε όλα τα κράτη. Αυτό που πρέπει να πούμε με μια διαφορετική προσέγγιση προς το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το γεγονός πως μια μεγάλη εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν είναι μία, είναι δεκάδες. Σε φυλακές, σε εφορίες, σε τελωνεία, σε σχέση με τον ΦΠΑ, σε λιμάνια.

Παντού. Δεν σημαίνει πως αυτό πρέπει να χρεώνεται στην κυβέρνηση, εκτός αν υπάρχει ευθύνη πολιτικών προσώπων. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Οι εγκληματίες, δεν έγιναν εγκληματίες το ’19. Οι περισσότεροι εξ΄αυτών ήταν από πριν και δυστυχώς θα συνεχίσουν να είναι. Πολλά από αυτά που βγαίνουν κάθε μέρα στο φως της δημοσιότητας, συντριπτική πλειονότητα αυτών δεν είναι υποθέσεις που υπονοούν εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Είναι εξαρθρώσεις μεγάλων κυκλωμάτων».

Για τις προσπάθειες εκφοβισμού που ανέφερε η κυρία Κοβέσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως «δεν αναφέρθηκε σίγουρα στην κυβέρνηση και αν δει κανείς τα όσα είπε για την κυβέρνηση και για τους υπουργούς, σε καμία περίπτωση αυτό δεν συνδέεται με την κυβέρνηση. Πρέπει να πει βεβαίως (για το ποιοι εκβιάζουν)».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης είπε τα εξής: «Έχουμε ευθύνη και πρέπει να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί. Αυτό θα το κάνουμε με το να δούμε την υπόθεση σε βάθος και για τη δικιά μας καμπούρα. Όμως, το τι συνέβη και δεν συνέβη με τις αγροτικές επιδοτήσεις, που όπως είπε η κυρία Κοβέσι, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, πρέπει να απαντηθούν με σοβαρή κουβέντα και έρευνα, όπως γίνεται στην εξεταστική επιτροπή.

Ακούμε πολύ σοβαρά πράγματα από τους μέχρι τώρα μάρτυρες και σίγουρα θα ακούσουμε και από τους επόμενους. Δεν είπε κανείς πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από αυτά που θα πιστωθούν στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή πρέπει οι μπαταχτσήδες να πληρώσουν, όπως και όποιος έχει ευθύνη και οι πολλοί να πληρωθούν ».

Σε ερώτηση γιατί δεν καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο κ. Μυλωνάκης, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Ποια είναι η αλλαγή στάσης; Όταν ξεκίνησε η εξεταστική, δηλώθηκε ένας κατάλογος μαρτύρων. Την πρώτη μέρα είπαμε πως ο κατάλογος αυτός δεν είναι ο τελικός και θα επικαιροποιηθεί εντός μηνός. Ακούσατε κανέναν από μας να πούμε όχι δεν θα καταθέσει ο κ. Μυλωνάκης; Και πράγματι εφόσον κληθεί και φαντάζομαι θα κληθεί, θα πάει με τη σειρά που πρέπει. Όποιος πρέπει να πάει, θα πάει ξεκάθαρα».

Για το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών ο κ. Μαρινάκης αναφέρει πως: «το Σύνταγμα της χώρας μας, όπως και κάθε χώρας, αλλάζει με βάση τις αποφάσεις που θα λάβουν οι αντιπρόσωποι των πολιτών, που είναι οι βουλευτές. Δεν αλλάζει ούτε με υποδείξεις, ούτε με παραινέσεις.

Το Σύνταγμα θα αλλάξει με βάση τις αποφάσεις των βουλευτών της χώρα μας. Ήδη ο πρωθυπουργός ως πρόεδρος της ΝΔ, άρα επικεφαλής της ΚΟ της πλειοψηφίας, έχει προαναγγείλει πως στα προς αναθεώρηση άρθρα του Συντάγματος θα είναι και το άρθρο 86. Σε όλα τα κράτη υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για τα πολιτικά πρόσωπα. Τι πρέπει να αλλάξει και έχουμε πει ότι θέλουμε αλλά πρέπει να ψηφιστεί αυτό από τη Βουλή;

Δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα πολιτικών συσχετισμών το εάν θα παραπεμφθεί ή όχι ένας διατελέσας υπουργός ή υφυπουργός στη Δικαιοσύνη. Δηλαδή το φίλτρο που έχουμε τώρα που είναι η Βουλή, να είναι αποτέλεσμα νομικής επεξεργασίας. Θα μπορούσε να είναι ένα μικτό συμβούλιο δικαστών και βουλευτών. Πάντοτε όμως τον πρώτο και τελευταίο λόγο, την πλειοψηφία σε αυτό το σώμα, να μην είναι τα κόμματα. Κανένα κόμμα, ούτε το δικό μας.

Αυτή είναι η δική μας καθαρή θέση. Η κυρία Κοβέσι ενημερώθηκε πως πολύ πριν το πει η ίδια, ο πρωθυπουργός το είχε προαναγγείλει ως πρόθεση. Δεν αλλάζει το Σύνταγμα ο πρωθυπουργός αλλά η Βουλή».

«Ήδη επί των ημερών έχει αλλάξει μια ουσιώδης αναφορά στο Σύνταγμα που είναι η αποσβεστική προθεσμία», σημείωσε. «Το Σύνταγμα δεν αλλάζει με έναν νόμο και ένα άρθρο. Η κυρία Κοβέσι έκανε πολλές και σοβαρές επισημάνσεις που πρέπει να διερευνηθούν και διερευνώνται αλλά επαναλαμβάνω πως γκρέμισε δύο βασικά παραμύθια της αντιπολίτευσης πως συγκαλύπτει και συσκοτίζει η κυβέρνηση και το άλλο είναι πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι μόνο στην Ελλάδα», κατέληξε.