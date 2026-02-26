Πίεση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν- Ο Αραγτσί στο προσκήνιο των διαπραγματεύσεων

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της πολυετούς καριέρας του, καθώς η πίεση ανεβαίνει για να καταλήξει σε μια πυρηνική συμφωνία που θα αποτρέψει την στρατιωτική επέμβαση που απειλούν οι ΗΠΑ.

Ο Αραγτσί, κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν από το 2024, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην πυρηνική συμφωνία της Τεχεράνης με τις διεθνείς δυνάμεις το 2015 – συμφωνία που κατέρριψε ο πρόεδρος Τράμπ το 2018. Ταυτόχρονα, ο ίδιος έχει δεχτεί θερμή υποστήριξη από την ιρανική κυβέρνηση και ειδικότερα από τον Ανώτατο Ηγέτη Χομενέι, ο οποίος τον έχει χαρακτηρίσει ως έναν από τους «πιο ισχυρούς Υπουργούς Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέχρι στιγμής».

Στο βιβλίο του από το 2024 με τίτλο «Η Δύναμη της Διαπραγμάτευσης», ο Ιρανός Υπ.Εξ. σημείωσε ότι η διαπραγματευτική προσέγγιση των Ιρανών αναφέρεται συνήθως ως «το στυλ του παζαριού», που σημαίνει «συνεχής και επίμονη διαπραγμάτευση».

Η στρατιωτική ενίσχυση «δεν μπορεί να μας πιέσει»

Ο Αραγτσί φημίζεται για τις σκληρές διπλωματικές τακτικές του, ειδικότερα γύρω από το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, για το οποίο οι συζητήσεις ξεκίνησαν πάνω από μια δεκαετία πριν. Με αυτό το deal, το Ιράν συμφώνησε σε αυστηρούς περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Την Κυριακή, ο Αραγτσί δήλωσε ότι πιστεύει πως υπάρχει ακόμη μια καλή ευκαιρία για «μια διπλωματική λύση βασισμένη σε ένα παιχνίδι win-win». Σε συνέντευξή του στο «Face the Nation» του CBS News, δήλωσε: «Επομένως, δεν υπάρχει ανάγκη για καμία στρατιωτική ενίσχυση», προσθέτοντας ότι η στρατιωτική ενίσχυση «δεν μπορεί να μας ασκήσει πίεση».

Ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αποτυχία των διαπραγματευτών να καταλήξουν σε συμφωνία. «Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν έχουμε ακούσει αυτά τα μυστικά λόγια 'Δεν θα έχουμε ποτέ πυρηνικά όπλα'», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους την Τρίτη. Σημειώνεται ότι το Ιράν έχει αρνηθεί πως αναπτύσσει ατομικές βόμβες.

Παρά το γεγονός ότι είναι πολιτικός σε στενή επαφή με τον Χομενέι, ο Αραγτσί έχει κρατήσει απόσταση από «πολιτικές συγκρούσεις και εσωτερικές διαμάχες» μεταξύ των παρατάξεων, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. «Έχει καλές σχέσεις με τον Ανώτατο Ηγέτη, τους Φρουρούς της Επανάστασης και όλες τις πολιτικές παρατάξεις στο Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος.