Οι ενεργειακές συμφωνίες που παρουσιάστηκαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο

Οι δυνητικές επενδύσεις για εξερεύνηση και εκτέλεση επόμενων γεωτρήσεων φτάνουν το 1 δις ευρώ, ενώ το άμεσο προβλεπόμενο οικονομικό όφελος για το Κράτος εκτιμάται σε περίπου 40% επί των κερδών.

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και της σύμπραξης Chevron και Helleniq Energy ήταν μεταξύ των θεμάτων που παρουσιάστηκαν σήμερα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικότερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου και o Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Τσάφος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. και της σύμπραξης Chevron και Helleniq Energy.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση η παρουσίαση ανέδειξε, μεταξύ άλλων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το 2022 για επιτάχυνση των ερευνών εξόρυξης φυσικού αερίου, τον υποδιπλασιασμό του χρόνου από την Υπουργική Απόφαση αποδοχής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως την ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, από 22 σε 11 μήνες, καθώς και τον διπλασιασμό της έκτασης των υπό εξερεύνηση περιοχών για υδρογονάνθρακες, από σχεδόν 48.000 σε πάνω από 94.000 τ.χλμ. Οι δυνητικές επενδύσεις για εξερεύνηση και εκτέλεση επόμενων γεωτρήσεων φτάνουν το 1 δις ευρώ, ενώ το άμεσο προβλεπόμενο οικονομικό όφελος για το Κράτος εκτιμάται σε περίπου 40% επί των κερδών, επιπλέον των σημαντικών πλεονεκτημάτων για τους πολίτες και τη χώρα, όπως η μεταφορά τεχνογνωσίας, οι ποιοτικές θέσεις εργασίας, η αναπτυξιακή ώθηση, η γεωστρατηγική ενίσχυση της Ελλάδας.

Επίσης ως αποτέλεσμα των ενεργειακών συμφωνιών, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα η πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέδειξαν επίσης τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, μίας κομβικής ελληνικής πρωτοβουλίας, που αποτελεί έναν νέο δρόμο φυσικού αερίου για την Ευρώπη, από τον Νότο στον Βορρά και ενώνει 7 χώρες και 100 εκατομμύρια ανθρώπους. Από το 2019, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές προκειμένου να δημιουργηθεί η νέα αυτή ενεργειακή αρτηρία, όπως οι TAP (2020), IGB (2022), FSRU (2024), και οι σταθμοί συμπίεσης σε Αλεξανδρούπολη (2025) και Αμπελιά Φαρσάλων (2026).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «η γεωγραφική μας θέση μετατρέπεται σε γεωπολιτική ισχύ, με σημεία-σταθμούς το P-TEC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 6-7 Νοεμβρίου 2025, με ρεκόρ συμμετεχόντων (1200 από 25 χώρες, 4 Υπουργοί ΗΠΑ, 80 ανώτατοι Αμερικανοί Αξιωματούχοι, 17 Ευρωπαίοι Υπουργοί, σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες), και τη Διατλαντική Σύνοδο που διοργάνωσε ο Λευκός Οίκος στην Ουάσιγκτον στις 24 Φεβρουαρίου 2026, όπου αναδείχθηκε η ενέργεια ως πυλώνας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, επιβεβαιώθηκε και αναβαθμίστηκε περαιτέρω ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική.

Παράλληλα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού, εγκρίθηκε η παράταση του Βασικού Σταδίου Ερευνών στην από 31.10.2017 Σύμβαση Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος, που κυρώθηκε με τον Νόμο 4525/2018 (ΦΕΚ Α' 47/15.3.2018)».