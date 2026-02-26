Ειδήσεις | Ελλάδα

H ΓΣΕΕ καλεί σε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις για τη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

Κάλεσμα στους εργαζομένους να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχει εξαγγείλει σε πολλές πόλεις της χώρας ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών για τις 28 Φεβρουαρίου απηύθυνε η ΓΣΕΕ.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της «η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η θωράκιση των δημόσιων υποδομών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για την κοινωνία και την Πολιτεία. Η διαλεύκανση των αιτιών και η απόδοση ευθυνών, όπου υπάρχουν, είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και ασφάλειας».

Τέλος, επισημαίνει ότι «επιβάλλεται σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων και πολιτικές που θα διασφαλίζουν την προστασία της ζωής και της εργασίας» προσθέτοντας πως «η μνήμη των Τεμπών παραμένει ζωντανή και επιτάσσει ουσιαστικές πράξεις, διαφάνεια και δικαιοσύνη».

ΓΣΕΕ
Τέμπη
