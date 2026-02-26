Ideal Holdings για πιθανή είσοδο των Attica στο ΧΑ: «Πάντα εξετάζουμε ευκαιρίες για να ξεκλειδώσουμε αξία»

Τι δήλωσε η διοίκηση της Ideal Holdings στην τηλεδιάσκεψη που έλαβε χώρα μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του 2025.

«Πάντα εξετάζουμε επιλογές προκειμένου να ξεκλειδώσουμε αξία από τις επενδύσεις μας». Με αυτό τον τρόπο σχολίασε η διοίκηση της Ideal Holdings τις φήμες που κυκλοφορούν έντονα το τελευταίο διάστημα και αφορούν στο ενδεχόμενο εισαγωγής της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Δεν συνηθίζουμε να σχολιάζουμε δημοσιεύματα. Αυτό που μπορούμε να δηλώσουμε ως διοίκηση σχετικά με τις συμμετοχές μας είναι ότι εξετάζουμε πάντοτε επιλογές προκειμένου να ξεκλειδώσουμε αξία από τις επενδύσεις μας», σημείωσαν χαρακτηριστικά τα στελέχη της Ideal Holdings το απόγευμα της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια του conference call με αναλυτές και επενδυτές που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των οικονομικών μεγεθών για το 2025.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, το 2025 τα Πολυκαταστήματα Attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα και σε σύγκριση με το 2024, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα 244,2 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11% σε 30,4 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 19% και διαμορφώθηκαν σε 23,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 40,7 εκατ. ευρώ την 31.12.2025, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους 10,8 εκατ. ευρώ.

Εντός του 2025, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 6,9 εκατ. επισκέπτες ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών με αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 5%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 29%.