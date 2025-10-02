Κοβέσι: Συνώνυμο του πελατειακού κράτους ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλάξτε το Άρθρο 86 - Χάνουμε 50 δισ. κάθε χρόνο από απάτες ΦΠΑ

Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους «στάβλους του Αυγεία» και δεν θα δεχτούμε παρεμβάσεις, ήταν το μήνυμα που έστειλε από την Αθήνα η Ευρωπαία Εισαγγελέας, αναφερόμενη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα, δεν ισχύει».

Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε τους «στάβλους του Αυγεία» και δεν θα δεχτούμε παρεμβάσεις στη δουλειά μας, ήταν το μήνυμα που έστειλε, μέσω συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Κοβέσι εξήγησε ότι «για πολλά χρόνια, εγκληματίες με την υποβοήθηση δημόσιων λειτουργών και υψηλά ιστάμενων προσώπων έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτά προορίζονταν να βοηθήσουν τους τίμιους αγρότες να καλλιεργήσουν τη γη και όχι για να πληρώσουν βίλες και αυτοκίνητα. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει το ακρωνύμιο του νεποτισμού, της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους».

Θυμίζουμε πως η Κοβέσι βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και πραγματοποίησε συναντήσεις με υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ επισκέφτηκε και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την προγραμματισμένη από καιρό κάθοδό της είχε εγκαίρως προαναγγείλει το insider.

Σύμφωνα με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, «ήρθε ή ώρα να καθαρίσουμε τους στάβλους του Αυγεία» και ο ρόλος της δικαιοσύνης είναι ουσιώδης. Τα κακά νέα είναι ότι, όπως συνέβη και με τα Τέμπη, η έρευνα δεν μπορούσε να φτάσει εκεί που έπρεπε λόγω του ελληνικού Συντάγματος. Έκανε αναφορά στο άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών το οποίο, όπως είπε, το κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να αλλάξει. «Υπάρχει πλέον πολιτική θέληση να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία», πρόσθεσε η κ. Κοβέσι, μετά και τη χθεσινή της συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

«Δεν είμαι χαρούμενη για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τα συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων. Όπως είπα, δικό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει δίκαιη και αποτελεσματική έρευνα, για ένα μέρος όμως της έρευνας υπήρξαν εμπόδια. Αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί…. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε αυτήν την πληγή είναι η απόδοση Δικαιοσύνης αλλά λόγω του άρθρου 86 αυτό δεν συνέβη».

Η κ. Κοβέσι ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ένα ξένος θεσμός. «Είμαστε εδώ για να μείνουμε, παρά τους εκφοβισμούς», είπε και προέτρεψε όσους έχουν σκοπό να μπλεχτούν στη δουλειά της Εισαγγελίας, να το σκεφτούν διπλά. Σε σχετική ερώτηση, η εισαγγελέας έκανε, μάλιστα, λόγο για πάρα πολλές παρεμβάσεις.

Η διαφθορά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα

Ξεχωριστά η κ. Κοβέσι επισήμανε ότι η διαφθορά δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. «Αν θεωρείτε ότι υπάρχει διαφθορά μόνο στην Ελλάδα δεν ισχύει, υπάρχει διαφθορά παντού. Το θέμα είναι αν έχουμε τη συνήθεια να βάζουμε ή όχι τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφθορά με τις αγροτικές επιδοτήσεις και σε άλλα κράτη-μέλη ίσως και στο ίδιο συστημικό επίπεδο. Όταν μιλάμε για απάτη στο Λιμάνι του Πειραιά όλα τα λιμάνια στην Ευρώπη είναι εκτεθειμένα στη διαφθορά. Τα ναρκωτικά δεν πέφτουν από τον ουρανό, έρχονται από τα λιμάνια. Οι εγκληματικές οργανώσεις όπως τις βλέπουμε στην υπόθεση «Καλυψώ» τις βλέπουμε κι αλλού».

Η Ευρώπη χάνει 50 δισ. ευρώ κάθε χρόνο από απάτες ΦΠΑ

Η κ. Κοβέσι έκανε εκτεταμένη αναφορά στις απάτες με ΦΠΑ και τις τελωνειακές απάτες τις οποίες ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μίλησε συγκεκριμένα για κινεζική μαφία, την οποία η ΕΕ πρέπει να καταπολεμήσει. Όπως είπε πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, όχι για μικροαπατεώνες και λαθρέμπορους, που υπονομεύει την ευρωπαϊκή πολιτική και το εμπόριο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαία αξιωματούχο, η απώλεια της Ευρώπης από τέτοιου είδους απάτες μόνο πέρυσι ξεπέρασε τα 245 δισ. ευρώ: πάνω από τη μισή προέκυψε από απάτες με ΦΠΑ. Σύμφωνα με την Europol, η Ευρώπη χάνει 50 δισ. ευρώ κάθε χρόνο από τις απάτες με το ΦΠΑ, με εμπλοκή κινεζικής, τουρκικής, ρωσικής μαφίας και άλλων εγκληματικών οργανώσεων.

Σε ερώτηση για τα πλαστά τιμολόγια, απάντησε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει «εκατοντάδες έρευνες σε εξέλιξη για απάτες ΦΠΑ και τελωνειακές παραβάσεις». «Συνήθως πρόκειται για πλαστά τιμολόγια, εικονικές εταιρείες και -πολύ συχνά- εμπλοκή και άλλων κρατών-μελών», εξήγησε.

«Θέλουμε να στείλουμε μήνυμα στους οργανωμένους εγκληματίες. Οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν αλλάξει. Η επιχείρηση Καλυψώ, που αφορά πάνω από 5.000 τελωνειακές δηλώσεις, ήταν μεγάλη επιτυχία αλλά πρέπει να την μετατρέψουμε σε συστηματική δουλειά», είπε η Κοβέσι.

Μίλησε για καλή συνεργασία με την αστυνομία αλλά και με τις τελωνειακές αρχές στην επιχείρηση Καλυψώ. «Δεν σημαίνει πως, επειδή εμπλέκονται τελωνειακοί, είναι διεφθαρμένοι όλοι όσοι εργάζονται εκεί». Σε σχετική ερώτηση για τις σχέσεις της με την πολιτική ηγεσία, η κ. Κοβέσι είπε πως δεν έχει συναντήσει ποτέ τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά συμφώνησε σε όλα με τον ΥΠΕΘΟ Κυριάκο Πιερρακάκη στην χθεσινή, πρώτη τους, συνάντηση.

Απαντώντας στην κριτική για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κ. Κοβέσι μίλησε με σκληρή γλώσσα: «Δεν είμαστε τέλειος θεσμός και δεχόμαστε κριτική, αλλά όποιος λέει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ανεξάρτητη, αυτό είναι fake news». Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικοί εισαγγελείς που έχουν αναλάβει τις έρευνες «είναι ικανότατοι και κανείς δεν μπορεί να τους δώσει οδηγίες». Όπως εξήγησε, όλες οι υποθέσεις στην Ελλάδα εποπτεύονται από τα μόνιμα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο, ενώ η ανάθεσή τους γίνεται με τυχαίο τρόπο.

Προειδοποίησε δε ότι «η ανεξαρτησία είναι κόκκινη γραμμή, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να την υπερβεί».

Η συνέντευξη Τύπου έλαβε χώρα στο Γ' Τελωνείο Πειραιά.