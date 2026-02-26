Ειδήσεις | Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω του συλλαλητηρίου για τα Τέμπη
Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από το πρωί του Σαββάτου 28 Φεβρουαρίου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ενώ παράλληλα καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

