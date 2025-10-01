Κοβέσι στους FT: Μεγάλη απάτη στα τελωνεία του Πειραιά - Υπάρχει σίγουρα διαφθορά

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κόβεσι αποκάλυψε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με ΦΠΑ που εμπλέκει κινεζικό κύκλωμα παράνομων εισαγωγών προϊόντων στην Ελλάδα και σε άλλες 13 χώρες, μεταδίδουν οι FT.

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κόβεσι αποκάλυψε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με ΦΠΑ που εμπλέκει κινεζικό κύκλωμα παράνομων εισαγωγών προϊόντων στην Ελλάδα και σε άλλες 13 χώρες, μεταδίδουν οι FT.

Σημειώνεται ότι η Κοβέσι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας.

Στον Πειραιά τον Ιούνιο, οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά στο γραφείο ενός εκτελωνιστή -μια στοίβα που θα ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ- και επιπλέον 300.000 ευρώ στο σπίτι του, δήλωσε η Κόβεσι.

Συνολικά κατασχέθηκαν πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε μετρητά και τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και 2.400 κοντέινερ αξίας 250 εκατ. ευρώ – η μεγαλύτερη κατάσχεση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην ΕΕ. Η ζημία για τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς προϋπολογισμούς εκτιμάται σε άνω των 800 εκατ. ευρώ.

Η απάτη βασιζόταν σε ψευδείς δηλώσεις εισαγωγών, όπως η καταχώρηση ηλεκτρικών ποδηλάτων ως ανταλλακτικών, ώστε να αποφευχθούν δασμοί και αντιντάμπινγκ φόροι. Παράλληλα, δημιουργούνταν εικονικές εταιρείες-«βιτρίνες» για να αποφεύγεται η καταβολή ΦΠΑ στην τελική πώληση των αγαθών. Ήδη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις εκτελωνιστές, ενώ ερευνάται η διαφθορά δημοσίων λειτουργών που, σύμφωνα με την Κόβεσι, ήταν απαραίτητη για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου κυκλώματος.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας τόνισε ότι το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη ενισχύεται μέσα από τέτοιες πρακτικές, με την απάτη ΦΠΑ να αποτελεί πλέον την πιο «ελκυστική» δραστηριότητα για τα κυκλώματα, προκαλώντας απώλειες που ξεπερνούν τα 50 δισ. ευρώ ετησίως. Στην υπόθεση του Πειραιά, το εύρος των κατασχέσεων δείχνει ότι η απάτη δεν περιοριζόταν σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά εντασσόταν σε ένα ευρύτερο δίκτυο που επιδιώκει τον έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού από την Κίνα προς την Ευρώπη.

"Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς να υπάρχει διαφθορά... υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν», είπε η Κοβέσι.

Θυμίζουμε πως η Κοβέσι έχει συναντήσεις στην Αθήνα με υπουργούς και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την προγραμματισμένη από καιρό κάθοδό της είχε εγκαίρως προαναγγείλει το insider.