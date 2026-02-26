Ολοκληρώθηκαν με «εξαιρετική» πρόοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στη Γενεύη

Οι συνομιλίες, που ξεκίνησαν το πρωί, διακόπηκαν για ένα διάλειμμα, πριν ξαναρχίσουν λίγο αργότερα.

Τελευταία ενημέρωση 20:51

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Γενεύη ολοκληρώθηκαν για σήμερα, αφού καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν.

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σύντομα, αφού οι αντιπροσωπείες επιστρέψουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους για διαβουλεύσεις, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον Μπαντρ Μπιν Χαμάντ αλ Μπουσαϊντί, συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο θα διεξαχθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Λίγο νωρίτερα πάντως, ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios έγραψε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, «απογοητεύτηκαν» από όσα άκουσαν από τους Ιρανούς κατά την πρωινή διαπραγμάτευση.

Απεσταλμένος του Πούτιν είχε συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους

Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, είχε συνομιλίες σήμερα με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Γενεύη, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορεία RIA.

Ο Nτμίτριεφ αρνήθηκε να σχολιάσει το αποτέλεσμα της συνάντησης αναφέρει το RIA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ