Τουρκία: Πτώση F-16 στο Μπαλικεσίρ - Ο πιλότος εκτινάχθηκε την τελευταία στιγμή

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το μαχητικό F-16 Fighting Falcon συνετρίβη τα ξημερώματα χθες 25ης Φεβρουαρίου, έπειτα από αποστολή προκειμένου να αντιδράσει σε συναγερμό στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το μαχητικό F-16 Fighting Falcon συνετρίβη τα ξημερώματα χθες 25ης Φεβρουαρίου, έπειτα από αποστολή προκειμένου να αντιδράσει σε συναγερμό στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο F-16 απογειώθηκαν ταυτόχρονα από την 9η Διοίκηση της Κύριας Αεροπορικής Βάσης στο Μπαλικεσίρ, μετά τον εντοπισμό μη αναγνωρισμένου ίχνους ραντάρ. Στις 00:56 χάθηκαν η ραδιοεπικοινωνία και τα δεδομένα ραντάρ με το ένα αεροσκάφος.

Κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Το τουρκικό υπουργείο ανέφερε ότι ο πιλότος ενεργοποίησε το σύστημα εκτίναξης την τελευταία στιγμή, ωστόσο έχασε τη ζωή του.

Τα αίτια της συντριβής θα διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων.

Το υπουργείο κάλεσε να μην λαμβάνονται υπόψη ισχυρισμοί ή σχόλια πέραν των επίσημων ανακοινώσεων και εξέφρασε συλλυπητήρια προς την οικογένεια του πιλότου, τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και το έθνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ