Μαρινάκης για υποκλοπές: «Η αντιπολίτευση να αποφασίσει αν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη»

«Καταρχάς να αποφασίσουν στην αντιπολίτευση και ειδικά στην αξιωματική αντιπολίτευση αν τελικά εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη. Γιατί εμείς στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία την εμπιστευόμαστε εν συνόλω σε όλες της τις αποφάσεις και δεν σχολιάζουμε τις αποφάσεις αυτές» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ERTNEWS για την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

«Δεύτερον, να πούμε ότι η συγκεκριμένη δίκη και η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό αφορά ιδιώτες και μάλιστα είναι σε συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου, για την οποία τότε είχαν κάνει λόγο για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση -εν συνόλω από την αντιπολίτευση- η οποία είχε καταλήξει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για τους κρατικούς λειτουργούς και φορείς και είχε παραπέμψει τους εν λόγω ιδιώτες σε δίκη. Σε συνέχεια αυτής της διάταξης και αυτής της έρευνας, έγινε η δίκη από την ελληνική δικαιοσύνη, από τους ανεξάρτητους δικαστές και εισαγγελείς και ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό. Αυτό δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης» πρόσθεσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η δικαιοσύνη παίρνει τις αποφάσεις της και από κει και πέρα, σε θεσμικό επίπεδο η κυβέρνηση έχει κάνει, όπως σημείωσε, όλες τις δέουσες ενέργειες, ούτως ώστε να αυστηροποιήσει το νομικό καθεστώς των επισυνδέσεων και έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να έχει ένα πολύ πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό και πιο θωρακισμένο νομικό πλαίσιο.

Για την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη βουλή που θα ζητήσει η αντιπολίτευση, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι και πριν από ένα μήνα είχε ξανά προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση και δεν κατέθεσε το σχετικό αίτημα.

«Ελπίζουμε τώρα να το καταθέσει. Δεύτερον, έχει προαναγγείλει πάλι και πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Θυμίζω ότι έχει γίνει εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα. Σε περίπτωση που θεωρεί ο κ. Ανδρουλάκης ότι υπάρχουν νέα στοιχεία, τότε εδώ είμαστε να ακούσουμε την πρότασή του αυτή» ανέφερε.

«Όπως και να έχει, ο τίτλος που πολιτικά προκύπτει από τη σημερινή στάση είναι ότι «για ακόμα μια φορά η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει τη βουλή και την δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο», σε μια αέναη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Όχι γιατί θέλει να βρει την αλήθεια. Την αλήθεια τη βρίσκει από ό,τι φαίνεται πάντα η δικαιοσύνη. Αλλά γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο να υποκαταστήσει την ένδεια πολιτικών θέσεων και κοστολογημένο προτάσεων» πρόσθεσε.

Για την δήλωση του Α. Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε:

«Καταρχάς, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ούτε από τη σημερινή απόφαση, κάποια τέτοια διασύνδεση μεταξύ του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ, ούτε από τη διαδικασία και το τι τελικά αποφάσισε το δικαστήριο. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να επισημάνω μιας και το ρωτάτε. Αλλά πάμε λίγο στην ουσία σχετικά με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, αφού απέτυχε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με την ετυμηγορία των πολιτών, δεν το λέω εγώ αυτό το πράγμα- οι πολίτες το είπαν, ίσως έχει αποφασίσει να «το γυρίσει» στην καριέρα του σε δικαστής ή εισαγγελέας. Δυστυχώς δεν προλαβαίνει γιατί έχει ξεπεράσει το όριο που μπορεί να δώσει στο δικαστικό σώμα. Είχε βέβαια -δεν τον κακίζω που μπαίνει σε αυτή τη λογική να κάνει το δικαστή και τον εισαγγελέα- γιατί ήταν ο πρωθυπουργός επί των ημερών του οποίου λειτουργούσαν παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, όπως έχει παραδεχτεί ο δικός του, υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής και έδιναν εντολές από το Μαξίμου στη Δικαιοσύνη. Και είναι και ο πρωθυπουργός των δύο αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από τη Δικαιοσύνη. 'Αρα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολιτευτικής Ελλάδας που θεωρώ ότι μπορεί να κουνάει το δάχτυλο».

Επιπλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να μετατρέψουμε την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο δικαστήριο, γιατί έτσι θέλει η αντιπολίτευση για να καλύψει τα πολιτικά της κενά».