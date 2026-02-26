Μαρινάκης: Οι 8 άξονες παρεμβάσεων για την πάταξη του παράνομου στοιχηματισμού

Το νομοσχέδιο ενισχύει τον ρόλο της ΕΕΕΠ και προβλέπει, από την αυστηροποίηση των θεσμικών οργάνων και των ποινών έως τη θέσπιση -για πρώτη φορά- αυστηρών κυρώσεων για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου.

Τους άξονες παρεμβάσεων του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού που παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο συνοψίζει, σε ανακοίνωσή του, ο Παύλος Μαρινάκης.

Το νομοσχέδιο ενισχύει τον ρόλο της ΕΕΕΠ και προβλέπει, από την αυστηροποίηση των θεσμικών οργάνων και των ποινών έως τη θέσπιση -για πρώτη φορά- αυστηρών κυρώσεων για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου, ιδίως μέσω ψηφιακών καναλιών (influencers, streamers, digital ad networks, affiliates, διαφημιστές).

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το Υπουργείο προχωρά σε ένα συνεκτικό πλέγμα θεσμικών, διοικητικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων με στόχο τη δραστική αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο. Οι άξονες παρεμβάσεων είναι:

- Ενίσχυση των εργαλείων άμεσης ψηφιακής παρέμβασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Θεσπίζεται νέα αρμοδιότητα της Ε.Ε.Ε.Π., ώστε να μπορεί:

· να ζητά άμεσα την αφαίρεση ή απενεργοποίηση πρόσβασης σε περιεχόμενο που σχετίζεται με παράνομα τυχερά παίγνια ή την προώθησή τους, απευθείας από παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών (ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης),

· να αιτείται πληροφορίες ταυτοποίησης από διαδικτυακούς παρόχους για συγκεκριμένους χρήστες, λογαριασμούς ή ιστοσελίδες που σχετίζονται με τέτοια παράνομα παίγνια.

Στόχος είναι η Ε.Ε.Ε.Π. να αποκτήσει τα αναγκαία εργαλεία για ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση σε περιπτώσεις παράνομου διαδικτυακού τζόγου.

- Επαναφέρεται ο μηχανισμός άμεσης σφράγισης καταστημάτων που διεξάγουν παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή πιστοποίηση. Η προτεινόμενη διάταξη ενεργοποιεί την αυτόματη διοικητική σφράγιση.

- Υποστήριξη της κατηγορίας σε ποινικές δίκες

Αποσαφηνίζεται ο ρόλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις περιπτώσεις εκείνες που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα τυχερών παιγνίων σε ποινικές δίκες προς υποστήριξη της κατηγορίας για παράνομα τυχερά παίγνια, που λειτουργούν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα (π.χ. internet café, καφέ).

- Αυστηρή διοικητική κύρωση για διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου, από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Η διάταξη στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου προώθησης παράνομου στοιχηματισμού από:

· influencers,

· streamers,

· digital ad networks,

· affiliates,

· διαφημιστές (advertisers),

και στη διασφάλιση ότι κάθε εμπορική επικοινωνία αφορά αποκλειστικά αδειοδοτημένους παρόχους.

- Εξορθολογισμός των ποινικών κυρώσεων για τα παράνομα παίγνια

Αλλαγή του πλαισίου των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 με στόχο τον εξορθολογισμό τους σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι το προϊσχύσαν καθεστώς οδηγούσε στην πράξη σε μειωμένες ποινές από τα δικαστήρια, υπονομεύοντας τον αποτρεπτικό χαρακτήρα αυτών.

- Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. αποκτούν ιδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, όταν από τους ελέγχους τους προκύπτουν ενδείξεις ή στοιχεία τέλεσης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (άρθρο 52 ν. 4002/2011).

- Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Ε.Ε.Π.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων αυξάνεται:

· από 80 σε 110,

· εκ των οποίων 70 θέσεις διοικητικού προσωπικού και 40 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια.

- Εκσυγχρονίζεται η λειτουργία της “black list” της Ε.Ε.Ε.Π. (κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου), προβλέποντας την καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών για πρόσωπα που διοργανώνουν, διεξάγουν ή προωθούν παράνομα τυχερά παίγνια, καθώς και για τις σχετικές παραβάσεις και κυρώσεις.

Εισάγεται μηχανισμός αυτόματου αποκλεισμού πρόσβασης σε παράνομους ιστότοπους, ενισχύοντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης διαφήμισης και διεξαγωγής παιγνίων.