Πολιτική | Ελλάδα

Στη Βουλή αύριο ο Κ. Μητσοτάκης - Θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Ανδρουλάκη

Newsroom
Στις 12.30 ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 9.30 θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.

Στις 12.30 ο πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας προς τιμήν του Διπλωματικού Σώματος στο Προεδρικό Μέγαρο.

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Βουλή
Νίκος Ανδρουλάκης
