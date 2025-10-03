Κοντογεώργης: Κοινός αγώνας με την Ευρωπαία εισαγγελέα ενάντια στη διαφθορά

«Υπάρχει σύμπτωση και κοινός αγώνας προκειμένου να καταπολεμήσουμε ένα φαινόμενο, το οποίο έχει και εσωτερική και διεθνή διάσταση, χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπόθεση των τελωνείων», δήλωσε.

«Υπάρχει σύμπτωση και κοινός αγώνας προκειμένου να καταπολεμήσουμε ένα φαινόμενο, το οποίο έχει και εσωτερική και διεθνή διάσταση, χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπόθεση των τελωνείων», δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, σε σχέση με όσα διαπίστωσε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι.

«Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση είχε μέτωπο απέναντι στην ανομία. Αυτό που λέγαμε "νομιμότητα παντού" έχει και προληπτική και κατασταλτική έκφραση, από το πώς οργανώνεις τον δημόσιο χώρο και βάζεις κανόνες, το πώς ενισχύεις τις ελεγκτικές Αρχές -και βλέπουμε αποτελέσματα και στο οργανωμένο έγκλημα, στις πολεδομίες, τις εφορίες- αλλά και από το πώς αντιμετωπίζεις ζητήματα τα οποία προκύπτουν, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν διαχρονικότητα.

Σε αυτά, το μέτωπο και η στάση της κυβέρνησης είναι απαρέγκλιτα και σε αυτό θα συνεχίσουμε. Αυτό αποτυπώνεται στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και όχι μόνον, (επίσης) στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, στην ενίσχυση των ελεγκτικών Αρχών προκειμένου να υπάρχει περιβάλλον νομιμότητας και κυρίως κοινωνικής δικαιοσύνης», ήταν η επιχειρηματολογία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

Στο δικαστικό σκέλος, «υπάρχουν ενέργειες των ελληνικών διωκτικών Αρχών και συνεργασία με την Ευρωπαία εισαγγελέα γιατί υπάρχουν ζητήματα που εκφεύγουν της ελληνικής επικράτειας, αλλά μπορεί να επηρεάζουν τη χώρα. Υπάρχει απόλυτη συνεργασία». Ενώ «αυτό που αναδείχθηκε και από τις συναντήσεις με την κυρία Κοβέσι και τη συνέντευξη Τύπου ήταν ότι υπάρχει πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση, και έτσι πρέπει να είναι, και με τις ελληνικές δικαστικές Αρχές».

Η συζήτηση ήρθε και στο άρθρο 86 του Συντάγματος, θέμα στο οποίο ο κ. Κοντογεώργης παρατήρησε πως «αυτή η συζήτηση έρχεται από το παρελθόν, είχε ωριμάσει, και η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε και στην κοινωνική κινητοποίηση που υπήρξε τους προηγούμενους μήνες με την υπόθεση των Τεμπών. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που χρειάζονται συγκεκριμένες πλειοψηφίες, η κυβέρνηση θα εισηγηθεί ένα μοντέλο αλλαγής του νόμου περί ευθύνης υπουργών».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, «το σίγουρο είναι ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση κάθε πολίτη, και του πολιτικού προσώπου, με τα φίλτρα που πρέπει να υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα τοποθετηθούν, ελπίζω, και τα υπόλοιπα κόμματα και σε αυτό πρέπει να προχωρήσουμε». Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, ήταν πολλές ενέργειες της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην υπόθεση των Τεμπών, σε σχέση με τους κ.κ. Τριαντόπουλο και Καραμανλή, όπως σημείωσε.

«Δεν θα αποστεί η κυβέρνηση από αυτήν την αρχή. Μέσα από αυτήν την εμπειρία θα συζητήσουμε με τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία πώς πρέπει να αλλάξει αυτό το άρθρο», διαβεβαίωσε. Διευκρίνισε, από την άλλη, ότι «δεν θέλουμε να υπόκειται σε κομματικές σκοπιμότητες η παραπομπή, η αθώωση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούμε να πάμε σε πλήρη δικαστικοποίηση της πολιτικής ζωής», είπε χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, «το άρθρο 86 θα αλλάξει, πώς θα γίνει αυτό θα συζητηθεί ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης».

Ερωτηθείς για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις τοποθετήσεις μελών της κυβέρνησης σε αυτό, απάντησε πως «υπάρχει απόλυτη κατανόηση στον αγώνα και τον Γολγοθά κάθε συγγενούς, κάθε γονιού και βέβαια του κυρίου Ρούτσι. Αυτό είναι το κοινό μας μέτρο ως προς το πλαίσιο των δημόσιων παρεμβάσεών μας συνολικά ως κυβέρνηση. Ένας άλλος άξονας είναι ο σεβασμός σε αποφάσεις που είναι αποκλειστικά της δικαιοσύνης και δεν πρέπει να υπάρχουν αξιολογικές κρίσεις».

Αυτοί οι δύο άξονες βάζουν «το πλαίσιο και το μέτρο των παρεμβάσεών μας και προς αυτήν την κατεύθυνση είναι όλες οι παρεμβάσεις. Προφανώς είναι ένα δύσκολο θέμα, υπάρχουν χρωματισμοί» μεταξύ των δημόσιων παρεμβάσεων, αναγνώρισε. Πάντως, συμπλήρωσε, «αυτή είναι και η θέση της κυβέρνησης, όπως εκφράσθηκε από τον πρωθυπουργό στο κυριακάτικο μήνυμα, και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο όταν ξεκίνησε η απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι».

Ειδικώς, δε, για την τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, παρατήρησε ότι και εκείνος ανέφερε την αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Συν τοις άλλοις, «ο κ. Δένδιας είναι κορυφαίο στέλεχος της παράταξης, είναι νομικός, έχει διατελέσει υπουργός Δικαιοσύνης, δεν υπάρχει καμία διαφορετική προσέγγιση ως προς αυτό».

Σε αυτό το σημείο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επανέλαβε τη θέση ότι «πρέπει να υπάρχει απόλυτη, λειτουργική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης». Επικρίνοντας, δε, τη στάση των πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης τόνισε ότι «πολλές φορές βλέπουμε απόπειρες πολιτικής εργαλειοποίησης και τα κίνητρα των ανθρώπων δεν είναι πάντα τα ίδια. Δεν πρέπει να νοθεύεται το ειλικρινές συναίσθημα του ελληνικού λαού σε αυτές τις περιπτώσεις και να μην προσπαθούν κάποιοι να το εκμεταλλευθούν και να το εργαλειοποιήσουν πολιτικά».

Για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εξήγησε ότι «αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης αφορά την προσπάθεια πολιτικής εργαλειοποίησης που κάνουν κάποιοι». «Αν κάτι πρέπει να διδαχθούμε από αυτό που έγινε πριν από έξι μήνες, όχι πολύ μακριά, (όταν) είχαμε μια κοινωνική κινητοποίηση, (είναι ότι) δεν μπορούμε πάλι να μπούμε σε ένα τέτοιο τοξικό πεδίο αντιπαράθεσης. Θα πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», συμπέρανε, και, εν τέλει, «να ξεκινήσει η δίκη».

Επαναλαμβάνοντας, στη συνέχεια, την εγγύηση εκ μέρους της κυβέρνησης ότι θα παραδοθεί ένας σύγχρονος σιδηρόδρομος, ο κ. Κοντογεώργης συνέστησε ακόμη πως πρέπει «να υπάρχει ένα δημόσιο ύφος και ήθος όταν χειριζόμαστε δημόσια, με τον λόγο, τέτοιες καταστάσεις και τέτοιες τραγωδίες, γιατί αυτά προφανώς λειτουργούν και στο πώς συνομιλείς στην κοινωνία, κι αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας».

Κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι «κινείται με όρους επικοινωνιακούς», επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί έτσι, ωστόσο, διευκρίνισε, «από την άλλη δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε τις αντιφάσεις, τις υπερβολές και την τοξικότητα της αντιπολίτευσης». Και έκλεισε το θέμα με τη διαβεβαίωση ότι «η κυβέρνηση θα ενισχύσει, όπου μπορεί, την Ευρωπαία εισαγγελέα και την ελληνική δικαιοσύνη, όπου χρειάζεται, προκειμένου να κάνουν απερίσπαστες τη δουλειά τους».

Η συνέντευξη συνεχίστηκε με τα ελληνοτουρκικά: «Εμείς έχουμε τη δουλειά να ενισχύουμε την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, να έχουμε διεθνείς συμμαχίες και να διασφαλίζουμε ένα μέρισμα ειρήνης για τους συμπατριώτες μας». Επίσης, ο υφυπουργός επικαλέστηκε τα θετικά αποτελέσματα από τον ελληνοτουρκικό διάλογο, για παράδειγμα σε σχέση με τις παραβιάσεις, από την άλλη, όμως, διεμήνυσε: «Την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας θα τη συνεχίσουμε με σοβαρότητα, ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση λαμβάνοντας πάντα υπ' όψιν μας τι γίνεται στη γειτονιά μας, που δεν είναι και η πιο ήσυχη... ».

Τέλος, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Ευρυτανία, μίλησε για την οδική σύνδεση Λαμίας-Καρπενησίου. «Προχθές, στο υπουργικό συμβούλιο, εγκρίθηκαν απαλλοτριώσεις, άρα μέσα στο 2026 θα έχουμε δημοπράτηση», κατέληξε ο κ. Κοντογεώργης.

