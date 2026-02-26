Κέρδη στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε εταιρικά αποτελέσματα

Ήταν μια πολυάσχολη μέρα για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη με πλήθος εταιριών να γνωστοποιούν τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Ανοδικά ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Πέμπτης οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ οι επενδυτές επικεντρώνουν το ενδιαφέρουν τους στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,04% στις 633,18 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,28% στις 6.156 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,4% στις 25.277 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε 0,72% στις 8.620 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,27% στις 10.846 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο αναρριχήθηκε 0,54% στις 47.425 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 0,19% στις 18.496 μονάδες.

Άκρως θετικό ήταν το forecast της Deutsche Telekom για το 2026 που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ωστόσο η μετοχή της έχασε 2,23%.

Παράλληλα, τις πρώτες ετήσιες ζημίες στην ιστορία της, ανακοίνωσε η Stellantis με τον πολυεθνικό όμιλο, ο οποίος κατέχει γνωστά ονόματα όπως οι Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler και Peugeot, να ανακοινώνει «τρύπα» 22,3 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους 2025, σε σύγκριση με κέρδη 5,5 δισ. ευρώ για όλο το 2024, με τον τίτλο της να σημειώνει κέρδη 4,24%.

Ταυτόχρονα, ο γερμανικός γίγαντας αθλητικών ειδών Puma ανέφερε λειτουργικές ζημίες 357,2 εκατ. ευρώ, από λειτουργικά κέρδη 548,7 εκατ. ευρώ το 2024, εκτιμώντας πως οι πωλήσεις μειώθηκαν σημαντικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ το περιθώριο κέρδους της μειώθηκε κατά 260 μονάδες βάσης στο 45%. Πρότεινε την ακύρωση της καταβολής μερισμάτων για το 2025 και αναμένει λειτουργικές ζημίες μεταξύ 50 εκατ. ευρώ και 150 εκατ. ευρώ ευρώ φέτος σε ένα ακόμη ζημιογόνο έτος. Η μετοχή της σημείωσε άλμα 9,82%.

Εν τω μεταξύ, η βρετανική Rolls-Royce αναμένει κέρδη άνω των 4 δισ. στερλινών (5,42 δισ. δολάρια) το 2026, καθώς ανέφερε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση κερδών κατά 40% για το 2025, με αποτέλεσμα η μετοχή της εκτινάχθηκε 3,24%.