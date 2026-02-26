Καραβίας (Eurobank): Διψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή και 50% υψηλότερη επιβράβευση μετόχων στην τριετία

Τα κρίσιμα σημεία του business plan που παρουσίασε η Eurobank. Υπόσχεται μέση ετήσια αύξηση των EPS κατά 10% στην τριετία και ισχυρότερες διανομές προς τους μετόχους. Στοχεύει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 17%.

Υψηλότερα έναντι των στόχων που είχε θέσει σε επίπεδο πιστωτικής επέκτασης, υπό διαχείρισης κεφαλαίων, καταθέσεων και απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κινήθηκε η Eurobank κατά το 2025, παρουσιάζοντας παράλληλα το αναπτυξιακό της πλάνο με ορίζοντα το 2028.

Η τράπεζα κατέγραψε καθαρή πιστωτική επέκταση 5,3 δισ. ευρώ το 2025 (λόγω μεγάλων συναλλαγών στο τέταρτο τρίμηνο) ξεπερνώντας άνετα ακόμη και τον αναθεωρημένο στόχο για 4 δισ. ευρώ φέτος. Η τράπεζα καθοδηγεί με βάση το νέο business plan για μέση ετήσια αύξηση (CAGR) ενήμερων δανείων κατά 7,5% εντός της επόμενης τριετίας, με τα εν ελλάδι επιχειρηματικά δάνεια να συνεχίζουν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης, λαμβάνοντας περαιτέρω ώθηση από τις ζώνες της Κύπρου και της Βουλγαρίας που αναμένεται να καταγράψουν διψήφια μέση ετήσια ανάπτυξη (10%) στην τριετία.

Σύμφωνα με τον CFO της Eurobank, Χάρη Κοκολογιάννη, η λιανική ανακάμπτει σταδιακά, με τα στεγαστικά δάνεια να κινούνται σε θετικό έδαφος και τα καταναλωτικά να επιταχύνονται. Επιπλέον, η Βουλγαρία αναμένεται να έχει μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη μεταξύ λιανικής και επιχειρηματικής πίστης, όπως διευκρίνισε. Ως προς την πρώτη κατηγορία, το μεγαλύτερο μέρος θα αφορά στεγαστικά δάνεια, ενώ θα ακολουθήσουν τα καταναλωτικά και τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, ενώ η ισχυροποίηση της πιστωτικής επέκτασης σε Κύπρο, θα στηριχθεί στα επιχειρηματικά δάνεια.

Η διοίκηση της τράπεζας καθοδηγεί για 7% οργανική ανάπτυξη των εσόδων από προμήθειες (μη συμπεριλαμβάνοντας την Eurolife). Τα έσοδα από προμήθειες του wealth management αναμένεται να αυξηθούν κατά 24% σε βάθος τριετίας και στο insurance κατά 40%, φτάνοντας τα 170 και 200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Μέχρι το 2028, τα έσοδα από προμήθειες θα αντιπροσωπεύουν το 26% των συνολικών εσόδων, όπως ανέφερε η διοίκηση της τράπεζας.

Παράλληλα, η τράπεζα αναμένει μέση αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 10% σε ετήσια βάση, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 17% μέχρι τα τέλη του 2028, από 16% στα τέλη χρήσης 2025. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Φωκίωνα Καραβία , η σωρευτική επιβράβευση των μετοχών αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% κατά τα έτη 2026 - 28, σε σύγκριση με την προηγούμενη τριετία. Το payout για το 2026 θα παραμείνει στο 55% και θα αποτελέσει βάση για υψηλότερα επίπεδα με ορίζοντα τα τέλη του 2028.

«Κλείνει το μάτι» σε νέες εξαγορές...

Όπως ανέφερε ο κ. Καραβίας η οργανική παραγωγή κεφαλαίου κατά την περίοδο 2021 - 2025, κατευθύνθηκε ουσιαστικά στην αύξηση του ενεργητικού, στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και στην ανταμοιβή των μετόχων. «Έχουμε ένα καλό track record που αποδεικνύει ότι επιδιώκουμε μια βελτιστοποίηση κεφαλαίου, διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ συγχωνεύσεων και εξαγορών που προσφέρουν μακροπρόθεσμη αξία στους μετόχους μας, οργανικής ανάπτυξης που είναι ισχυρότερη του μέσου όρου και μιας σταδιακά αυξανόμενης ανταμοιβής των μετόχων».

Στην επόμενη τριετία, η Eurobank καθοδηγεί για οργανική παραγωγή κεφαλαίου περίπου 820 μονάδες βάσης που θα κατανεμηθεί το 55% αυτού στους μετόχους (465 μονάδες βάσης). Περίπου το 25% θα αναλωθεί στην αύξηση του ενεργητικού και το 20% είναι το υπόλοιπο.

«Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα είδος βέλτιστης κατανομής του οργανικού κεφαλαίου που δημιουργείται και επίσης είναι ένας δίκαιο payout ratio, δεδομένου ότι θέλουμε να διατηρήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας, πλεονάζον κεφάλαιο 100 μονάδων βάσης ως ένα είδος προαιρετικής δυνατότητας εάν υπάρξει οποιαδήποτε ευκαιρία σε M&A, σε οποιαδήποτε από τις τρεις χώρες έχουμε παρουσία και μπορεί να αφορά το banking, τον κλάδο των ασφαλειών ή το wealth management», ανέφερε ο κ. Καραβίας.