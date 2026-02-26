Ζαχάροβα: «Μόνο ένας τρελός θα πρότεινε μόνιμη απαγόρευση στο ρωσικό πετρέλαιο»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει νομική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι μόνο ένας «τρελός» θα μπορούσε να προτείνει μια μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, όπως σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει νομική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου, τρεις μέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ και ένα έγγραφο που είδε το Reuters.

Αντίποινα για την απόφαση της ΕΕ να περιορίσει την διπλωματική αποστολή της Ρωσίας

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προβεί σε αντίποινα, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής να περιορίσει την διπλωματική της αντιπροσώπευση στις Βρυξέλλες και ότι η κίνηση αυτή έδειξε ότι η ΕΕ δεν αξίζει να παίρνει μέρος σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η απόφαση της ΕΕ να περιορίσει το μέγεθος της ρωσικής αποστολής στα 40 άτομα είναι «μεροληπτική» και δεν θα μείνει αναπάντητη.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ