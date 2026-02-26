ΧΑ: Στις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, «στοίχημα» το πρόσημο του Φεβρουαρίου

Πάνω από τις 2.300 μονάδες και κοντά στα υψηλά ημέρας ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Πέμπτης στη Λεωφόρο Αθηνών.

Πάνω από τις 2.300 μονάδες και με κλείσιμο κοντά στα υψηλά ημέρας ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Πέμπτης για τον Γενικό Δείκτη στη Λεωφόρο Αθηνών.

Με μία μόλις συνεδρίαση να απομένει εντός του Φεβρουαρίου, ο Γενικός Δείκτης εμφανίζει μέχρι στιγμής αρνητική απόδοση της τάξης του 0,5%, κι έτσι το πρόσημο του μήνα θα κριθεί στις συναλλαγές της Παρασκευής. Αντιθέτως, οι απώλειες στο ίδιο διάστημα για τον δείκτη των τραπεζών διαμορφώνονται σε 3,77% και η «ανατροπή» μοιάζει αρκετά πιο δύσκολη.

Το εγχώριο ενδιαφέρον επικεντρώθηκε την Πέμπτη στα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν πριν το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης οι Τρ. Πειραιώς, ΟΤΕ και Ideal Holdings.

Μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, η Eurobank ανακοίνωσε κέρδη 1,36 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2025 και payout στο 55%, ενώ έκανε γνωστό ότι για την τριετία 2026-2028 στοχεύει, μεταξύ άλλων, σε περαιτέρω αύξηση του payout αλλά και σε ενίσχυση των οργανικών λειτουργικών κερδών σε ποσοστό περί του 20%, στα επίπεδα των 2,3 δισ. ευρώ.

Αποτελέσματα ανακοίνωσε και η Helleniq Energy, με συγκρίσιμα EBITDA που ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ και σημαντική άνοδο στα καθαρά κέρδη, ενώ η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή που, μαζί με το προσωρινό μέρισμα που διανεμήθηκε τον Ιανουάριο, ανεβάζει το συνολικό ποσό στα 0,60 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 33% έναντι του 2024.

Με ενδιαφέρον αναμένονται αύριο, πριν την έναρξη των συναλλαγών, τα αποτελέσματα των ΕΤΕ, Alpha Bank και Premia Properties. Οι ανακοινώσεις συνεχίζονται την ερχόμενη εβδομάδα με ΟΠΑΠ (2/3), Optima Bank (3,3), Cenergy (4/3) και Lamda Development (4/3).

Για τον Γενικό Δείκτη η συνεδρίαση έκλεισε στις 2.304,14 μονάδες με κέρδη 0,89%. Ωστόσο, δεν έλειψε η νευρικότητα, καθώς ενδοσυνεδριακά ο ΓΔ βρέθηκε από το υψηλό που «έγραψε» στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών στις 2.307 μονάδες να μηδενίζει δύο φορές τα κέρδη του.

Νευρικότητα και για τον δείκτη των τραπεζών που, αν και βρέθηκε να ενισχύεται έως και 2,07% στην έναρξη των συναλλαγών, στο δίωρο μεταξύ 12:30 και 14:30 άλλαξε πρόσημο 10 φορές, πριν κινηθεί εκ νέου ανοδικά. Ολοκλήρωσε τελικά τη συνεδρίαση ενισχυμένος 1,49% στις 2.602,88 μονάδες.

Θετικό το τελικό ισοζύγιο, καθώς στο σύνολο του ταμπλό 75 μετοχές ολοκλήρωσαν ενισχυμένες, έναντι 44 που υποχώρησαν και 31 που παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 299,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €24,38 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 4,15% για τον ΟΠΑΠ στα 16,05 ευρώ, τα κέρδη 2,94% της ΕΤΕ στα 14,35 ευρώ, καθώς και η άνοδος των Optima και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε ποσοστό 2,55% και 2,30% αντίστοιχα, με τη μετοχή της πρώτης να διασπά ανοδικά και τα 10 ευρώ και την κεφαλαιοποίησή της να διαμορφώνεται σε 2,23 δισ. ευρώ.

Σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων «σκαρφάλωσαν» οι Viohalco (+1,72%) και Cenergy (+1,66%), ενώ σε θετικό έδαφος ακολούθησαν με μικρότερα κέρδη, μεταξύ άλλων, και οι ΔΕΗ (+1,50%), Eurobank (+1,06%), Motor Oil (+0,99%), Τρ. Πειραιώς (+0,92%), Alpha Bank (+0,83%), Coca-Cola HBC (+0,55%) και Metlen (+0,38%).

Σε αρνητικό έδαφος, οι Jumbo και ΟΤΕ κατέγραψαν απώλειες 2,22% και 1,83% αντίστοιχα, άνω του 1% υποχώρησαν και οι μετοχές των Aegean (-1,42%) και Τιτάν (-1,30%), ενώ με μικρότερες απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 0,5% ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των Σαράντης, ΕΥΔΑΠ, Aktor, Helleniq Energy και Τρ. Κύπρου.