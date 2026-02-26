Διεκόπη η κεκλεισμένων των θυρών κατάθεση της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπστιν

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Έπστιν.

Τελευταία ενημέρωση 22:01

Τα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής στην οποία δίνει κατάθεση σήμερα η Χίλαρι Κλίντον, για τις φερόμενες σχέσεις της ίδιας και του συζύγου της με τον Τζέφρι Έπστιν, διέκοψαν τη διαδικασία αφού δημοσιοποιήθηκε μια φωτογραφία της συνάντησης, η οποία υποτίθεται ότι γίνεται κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Λορίν Μπέμπερτ, από το Κολοράντο, έστειλε μια φωτογραφία της πρώην υπουργού Εξωτερικών στον ακροδεξιό σχολιαστή Μπένι Τζόνσον, ο οποίος την ανάρτησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας την πηγή του.

Ο Νικ Μέριλ, σύμβουλος του ζεύγους Κλίντον, είπε στους δημοσιογράφους που ήταν παρόντες στην Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, όπου διεξάγεται η ακρόαση, ότι η διαδικασία διακόπτεται μέχρι να διαπιστωθεί από πού προήλθε η φωτογραφία και «για ποιον λόγο είναι δυνατόν τα μέλη του Κογκρέσου να παραβιάζουν τους κανόνες» της Βουλής.

Η ακροαματική διαδικασία δεν είναι δημόσια, όμως το απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων της Κλίντον θα δοθεί στη δημοσιότητα, πιθανότατα αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού καταθέσει και ο Μπιλ Κλίντον.

«Δεν θυμάμαι να συνάντησα ποτέ τον κύριο Έπστιν»

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για τις εγκληματικές δραστηριότητες του Τζέφρι Έπστιν και προέτρεψε τους βουλευτές να ζητήσουν να καταθέσει ενόρκως ο νυν πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον χρηματιστή και καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία που υπήρξε φίλος του επί χρόνια.

«Δεν θυμάμαι να συνάντησα ποτέ τον κύριο Έπστιν. Δεν πέταξα ποτέ με το αεροσκάφος του, ούτε επισκέφθηκα το νησί του, τα σπίτια ή τα γραφεία του. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω» αναφέρεται στη δήλωση της πρώην υπουργού προς την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Κλίντον καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών στην επιτροπή που ερευνά την υπόθεση Έπστιν, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι έβαλαν στο στόχαστρο μία από τους παλιούς πολιτικούς αντιπάλους του προέδρου Τραμπ. Η πρώην υπουργός και πρώην πρώτη κυρία, που ήταν υποψήφια για την προεδρία το 2016 αλλά ηττήθηκε από τον Τραμπ, δηλώνει ότι δεν θυμάται καν να συναντήθηκε ποτέ με τον Έπστιν και δεν γνωρίζει τίποτα για τα εγκλήματά του. Έχει κατηγορήσει την επιτροπή, όπου πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, ότι προσπαθεί να στρέψει την προσοχή μακριά από τους δεσμούς του Τραμπ με τον Έπστιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, πριν από τη δίκη του για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας Τζέιμς Κόμερ, Ρεπουμπλικάνος από το Κεντάκι, αρνήθηκε ότι η έρευνα είναι μια κομματική προσπάθεια με στόχο την αντίπαλο του Τραμπ στις εκλογές του 2016, σημειώνοντας ότι πολλοί Δημοκρατικοί πίεζαν τους Κλίντον να καταθέσουν. «Κανείς δεν κατηγορεί επί του παρόντος τους Κλίντον για κανένα αδίκημα», είπε.

Σύμφωνα με τον Κόμερ, η επιτροπή επιδιώκει να μάθει τυχόν επαφές που είχε η Χίλαρι Κλίντον με τον Έπστιν, την ανάμιξή του στο φιλανθρωπικό έργο του ζεύγους και οποιαδήποτε σχέση μπορεί να είχε η πρώην υπουργός με τη φυλακισμένη συνεργό του Έπστιν, την Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία είπε ωστόσο σε δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να κληθούν να καταθέσουν στην επιτροπή τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ. Ο τελευταίος έχει παραδεχτεί ότι επισκέφθηκε το ιδιωτικό νησί του Έπστιν, πολλά χρόνια αφότου, όπως λέει, διέκοψε τους δεσμούς του με τον χρηματιστή.

Οι δεσμοί της Χίλαρι Κλίντον με τον Έπστιν δεν είναι σαφείς. Ο Μπιλ Κλίντον πέταξε πολλές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπστιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τον Κόμερ, ο Έπστιν επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο 17 φορές όταν ήταν πρόεδρος ο Μπιλ Κλίντον.

Ο Τραμπ συναναστρεφόταν επίσης τον Έπστιν τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, πριν από την καταδίκη του τελευταίου για προώθηση ανήλικης στην πορνεία. Ο Κόμερ λέει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξε η επιτροπή δεν εμπλέκουν τον Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ