Με αντι-NAVTEX απαντά η Ελλάδα στις τουρκικές έρευνες για το Πίρι Ρέις

Η Ελλάδα απάντησε με αντι-NAVTEX στην τουρκική οδηγία για έρευνες του Πίρι Ρέις στο Βόρειο Αιγαίο, τονίζοντας ότι οι περιοχές βρίσκονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και στην αρμοδιότητα του σταθμού Λήμνου.

Τι αναφέρει

ZCZC LA13

021735 UTC OCT 25

LIMNOS STATION NAVWARN 165/25

NORTH AEGEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER IA68-0947/25 WHICH IS REFFERING TO SCIENTIFIC RESEARCH PART OF WHICH IS UNAUTHORISED

AS THE RELEVANT POSITIONS LIE OVER GREEK CONTINENTAL SHELF.

2. MOREOVER, A NUMBER OF THESE POSITIONS FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA,

WHERE LIMNOS NAVTEX STATION IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES THEREIN.

3. CANCEL THIS MESSAGE ON 142100Z OCT 25

NNNN

Υπενθυμίζεται πως η Άγκυρα δέσμευσε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης, προκειμένου το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» να πραγματοποιήσει έρευνες.

Σύμφωνα με τη ναυτική οδηγία, οι έρευνες θα γίνουν στο Αιγαίο από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Πριν από περίπου έναν μήνα η Αγκυρα είχε εκδώσει και πάλι NAVTEX για το «Πίρι Ρέις», αν και τελικά το τουρκικό σκάφος δεν πραγματοποίησε έρευνες. Τότε, η Αθήνα είχε προχωρήσει σε μεσαίας κλίμακας άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων σε όλο το Αιγαίο. Σε αυτή συμμετείχαν πάνω από 60 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και το σύνολο του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ ενεργοποιήθηκαν και χερσαίες δυνάμεις στον Εβρο.