ΥΠΑΑΤ: Επανεξετάζεται το επόμενο πρόγραμμα για τις βιολογικές καλλιέργειες

Αν δεν γίνουν έλεγχοι τίθεται σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων, ανέφερε ο υπουργός.

Προς επανεξέταση έχει τεθεί η συνέχιση του επόμενου προγράμματος βιολογικών καλλιεργειών από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τα όσα είπε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό "OPEN". «Τα νέα βιολογικά θα επανεξετασθούν. Όταν θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία, θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που έγιναν στα παλαιά βιολογικά κατέδειξαν εκτεταμένες αποκλίσεις μεταξύ όσων δηλώθηκαν αρχικά και της πραγματικής εικόνας, γεγονός που, όπως είπε, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας και θέτει σε κίνδυνο τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων.

«Όταν είπαμε θα κάνουμε τους ελέγχους, πολλοί εξαφανίστηκαν. Και όσοι ελέγχθηκαν από τις ΔΑΟΚ, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν τηρήσει το πρωτόκολλο για τη βιολογικότητα», τόνισε και προσέθεσε ότι «με βάση τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, με βάση τον αριθμό των αποχωρήσεων, με βάση τον αριθμό των ελέγχων, με βάση τις εκθέσεις που έχουμε από τις ΔΑΟΚ, το συντριπτικό ποσοστό των αιτούντων να ενταχθούν στα βιολογικά πρέπει να απενταχθούν».

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε την ανάγκη να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις υποστηρίζοντας ότι «αν δεν κάνουμε αυτούς τους ελέγχους, τίθεται σε διακινδύνευση η ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Δική μου έγνοια είναι οι έντιμοι αγρότες. Η προσπάθειά μας είναι να πληρώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και να στηρίξουμε τους Έλληνες παραγωγούς».

Επισήμανε ότι οι πληρωμές των αποζημιώσεων σε ζωοτροφές αλλα «και το θέμα των φερτών υλικών για τη Θεσσαλία είναι δύο ξεκάθαρες πληρωμές οι οποίες προχωρούν αυτή τη στιγμή».

Τη βασική ενίσχυση, τη χαρακτήρισε «μεγάλη ανάσα». Όπως σημείωσε, «αν μιλήσουμε για ποσά που αφορούν στα βιολογικά ή στα οικολογικά συστήματα, αυτά είναι συμπληρωματικά. Η βασική όμως ενίσχυση και οι συνδεδεμένες είναι ουσιαστικά αυτό που περιμένει ο μέσος Έλληνας παραγωγός για να στηριχθεί από τους ευρωπαϊκούς πόρους».

Υπογράμμισε ότι μπαίνει τέλος στα «εικονικά βοσκοτόπια» λέγοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζαμε στο παρελθόν βοσκοτόπια χωρίς ζώα, που μπορούσαν να επιδοτηθούν, δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν συνεχίζεται. Στον νέο υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια για τις πωλήσεις γάλακτος, τα τιμολόγια για τις πωλήσεις κρέατος και τα τιμολόγια για την αγορά ζωοτροφών. Αυτό στην πραγματικότητα τεκμηριώνει τον πραγματικό αριθμό των ζώων».

Σε αναφορά του στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει ορισμένοι αγρότες στη Θεσσαλία, για επιστροφή χρημάτων στον ΕΛΓΑ, από τις αποζημιώσεις που πήραν για τον Daniel, είπε ότι αυτό συμβαίνει γιατί κατά τον έλεγχο που ακολούθησε τις αρχικές δηλώσεις που είχαν κάνει οι παραγωγοί, ορισμένων τα στοιχεία δεν συνέκλιναν με την πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, εξήγησε, θα πρέπει να επιστραφούν στον ΕΛΓΑ, μέχρι το τέλος του 2026, τα χρήματα που έλαβαν και δεν εδικαιούντο με βάση τα πραγματικά στοιχεία παραγωγής.

Ειδική αναφορά έκανε στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπενθυμίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα συνεστήθη επί των δικών μου ημερών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης». Όπως τόνισε ο κ. Τσιάρας, «από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανα προσωπική συνάντηση με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και με το ελληνικό τμήμα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ακριβώς για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και να ξεκαθαρίσουμε κάθε ζήτημα».

Στόχος του, εξήγησε, ήταν να ενταθεί η έρευνα για όσα ήταν γνωστά, σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού και κατέληξε ότι «μαγικά κουμπιά» για να λυθούν σε μία νύχτα χρόνιες παθογένειες δεν υπάρχουν.

«Αν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει ένα μαγικό κουμπί και μπορεί να αλλάξει μονομιάς, τότε είμαι πρόθυμος να τον ακούσω. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε πραγματικούς ελέγχους, ώστε να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες και να προστατεύσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ