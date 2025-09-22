Στη ΓΣ του ΟΗΕ ο Γ. Γεραπετρίτης - Το πρόγραμμα επαφών

Θα συμμετάσχει, επίσης, στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που συνδιοργανώνεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία.

Στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για τον εορτασμό της 80ής Επετείου ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα παραστεί, σήμερα, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει παρέμβαση στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα προεδρεύσει στην Υπουργική Σύνοδο του Forum των Αρχαίων Πολιτισμών όπου η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία του Forum για το 2025.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με την Πρόεδρο της 80ής Γενικής Συνέλευσης, Annalena Baerbock.

Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει χωριστές διμερείς συναντήσεις με την Αντιπρόεδρο του Νοτίου Σουδάν, καθώς και με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γεωργίας, της Γουατεμάλα, της Ερυθραίας, του Ιράκ, του Ισημερινού, της Κένυας, της Κόστα Ρίκα, του Μπαχρέιν και της Χιλής.