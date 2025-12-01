«Rage bait» η λέξη της χρονιάς για το 2025 του Λεξικού της Οξφόρδης

Ο όρος επιλέχθηκε μετά από δημόσια ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 30.000 άτομα και από ανάλυση δεδομένων που καταδεικνύουν την αυξανόμενη χρήση του όρου στη γλώσσα.

«Rage bait», αυτολεξεί «δόλωμα οργής», ένας όρος της αργκό που περιγράφει εκείνους η δράση των οποίων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στοχεύει στην πρόκληση οργής των χρηστών με σκοπό οι πρώτοι να αυξήσουν τη διαδικτυακή τους αλληλεπίδραση, είναι η Λέξη της Χρονιάς του Λεξικού της Οξφόρδης.

Ο όρος επιλέχθηκε μετά από δημόσια ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 30.000 άτομα και από ανάλυση δεδομένων που καταδεικνύουν την αυξανόμενη χρήση του όρου στη γλώσσα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον εκδοτικό οίκο του έγκριτου βρετανικού πανεπιστημίου, ο οποίος εκδίδει το Λεξικό της Οξφόρδης.

Το «Rage bait» ορίζεται ως το «διαδικτυακό περιεχόμενο που στόχος του είναι να προκαλέσει θυμό ή οργή λόγω της εκνευριστικού, προκλητικού ή προσβλητικού χαρακτήρα του, που συνήθως αναρτάται με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας ή της αλληλεπίδρασης σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η Λέξη της Χρονιάς για το 2024 ήταν το «brain rot», που κυριολεκτικά σημαίνει «κάψιμο εγκεφάλου», ένας όρος που αναφέρεται για να περιγράψει τη ψηφιακή πλύση εγκεφάλου ή αποβλάκωση που προκύπτει από την εκτεταμμένη έκθεση σε περιεχόμενο χαμηλού επιπέδου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τον Κάσπερ Γκέιθχοουλ, πρόεδρο του γλωσσολογικού τμήματος στο Oxford University Press, αυτές οι λέξεις δείχνουν «πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε».

Το «Rage bait» ξεπέρασε τον όρο «aura farming», την πρακτική της καλλιέργειας μιας κουλ και χαρισματικής εικόνας, και το «biohack». Το biohack αναφέρεται σε προσπάθειες «βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της ψυχικής και σωματικής απόδοσης, της υγείας, της μακροζωίας ή της ευεξίας κάποιου, αλλάζοντας τη διατροφή του», τον τρόπο ζωής του ή μέσω «της χρήσης φαρμάκων, συμπληρωμάτων ή τεχνολογικών συσκευών».

Τον περασμένο μήνα, το ηλεκτρονικό λεξικό ενός άλλου μεγάλου έγκριτου πανεπιστημίου, του Cambridge, όρισε τη λέξη «parasocial» ως τη λέξη του 2025. Ο όρος περιγράφει μια μονόπλευρη σχέση στην οποία ένα άτομο αισθάνεται κοντά σε μια διασημότητα, έναν φανταστικό χαρακτήρα ή κάτι αποτέλεσμα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το λεξικό British Collins, από την πλευρά του, ανέδειξε για το φετινό έτος τον όρο «vibe coding», τη δημιουργία κώδικα υπολογιστή από μη ειδικούς που χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ