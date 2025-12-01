Τρ. Πειραιώς: Ενισχυμένος κατά 4,68% ο δείκτης τιμών των αγροτικών προϊόντων τον Νοέμβριο

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, υπερέβη την άνοδο του δείκτη των εμπορευμάτων που σημείωσε αύξηση 3,46%, εξέλιξη, η οποία αντανακλά την ισχυρή διεθνή ζήτηση.

Ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων σημειώνοντας άνοδο 4,68% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το 11o μηνιαίο Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς για το 2025. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, υπερέβη την άνοδο του δείκτη των εμπορευμάτων που σημείωσε αύξηση 3,46%, εξέλιξη, η οποία αντανακλά την ισχυρή διεθνή ζήτηση. Σε συνδυασμό δε με τη σταθερότητα στις εμπορικές σχέσεις και την απουσία συγκρούσεων, διατηρήθηκε το θετικό κλίμα στην αγορά προσφέροντας στήριξη στις τιμές, παρά την άνοδο του δολαρίου.

Ωστόσο, η τεχνική εικόνα του δείκτη παραμένει αρνητική, κάτι που πιθανά υποδηλώνει αδύναμη μακροπρόθεσμη τάση λαμβανομένης μιας διεθνούς αβεβαιότητας αναφορικά με τις μακροοικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με την ανάλυση, συνεχίζεται η ανοδική πορεία στις διεθνείς μετοχικές αγορές, οι οποίες καταγράφουν περαιτέρω κέρδη σε μηνιαίο επίπεδο, μία τάση, η οποία υποστηρίζεται από τη συνεχιζόμενη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την ενίσχυση των προσδοκιών για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Fed.

Προς τη θετική δυναμική φαίνεται να συντελούν η επαναλειτουργία του αμερικανικού δημοσίου, η προσωρινή αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης ΗΠΑ - Κίνας και η δημοσίευση ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων, με έμφαση στον κλάδο της τεχνολογίας. Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών, 2ετούς και 10ετούς διάρκειας, σημείωσαν ήπια άνοδο, αντανακλώντας την προσαρμογή των προσδοκιών, για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων. Ανάλογη ήταν και η πορεία του δολαρίου, το οποίο ενισχύθηκε σε υψηλό τριών μηνών, καθώς η έλλειψη συναίνεσης εντός της Fed περιόρισε τις εκτιμήσεις για άμεσες μειώσεις επιτοκίων.

Η θετική δυναμική στις διεθνείς κεφαλαιαγορές επηρέασε και τον δείκτη αγροτικών προϊόντων, ο οποίος κατέγραψε περαιτέρω άνοδο. Παρά τη συνολική ενίσχυση, η εικόνα στις επιμέρους αγορές παρέμεινε μεικτή. Κερδοφόρες είναι οι αγορές του σιταριού, του καλαμποκιού και της σόγιας ένεκα της ισχυρής ζήτησης.

Στην αντίπερα όχθη, υποχώρησαν οι τιμές σε ζάχαρη, βαμβάκι, χυμό πορτοκαλιού, βοοειδή και ρύζι -εξέλιξη η οποία υποδηλώνει εξομάλυνση των προηγούμενων ανοδικών πιέσεων και διαφοροποίηση των θεμελιωδών παραγόντων. Η πρόσφατη εμπορική ανακωχή μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας (μείωση δασμών) σηματοδοτεί προσωρινή αποκλιμάκωση των εντάσεων, χωρίς ωστόσο να επιλύει τις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο οικονομιών, ενώ ενδέχεται οι δασμοί να συνεχίσουν να επιβαρύνουν τις εμπορικές ροές και την παγκόσμια ανάπτυξη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Έτσι, παρά την ύπαρξη θετικών ενδείξεων, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι στρατηγικοί μοχλοί πίεσης διατηρούνται, υποδηλώνοντας ότι η ανακωχή είναι πιθανώς εύθραυστη και δεν συνιστά οριστική επίλυση του εμπορικού πολέμου.

Σε σχέση με τον καιρό και σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις του ΝΟΑΑ, το φαινόμενο La Niña αναμένεται να παραμείνει ενεργό κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ η μετάβαση σε ουδέτερες συνθήκες τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο, Ιανουαρίου–Μαρτίου, του 2026, με εκτιμώμενη πιθανότητα 61%. Στο σιτάρι, η υπερβάλλουσα προσφορά έναντι της ζήτησης αναμένεται να αντιστρέψει την ανοδική πορεία της τιμής του. Στη ζάχαρη, η ενδεχόμενη κίνηση της Ινδίας να επιτρέψει εξαγωγές ύψους 1,5 εκατ. τόνων, ενισχύοντας περαιτέρω την υφιστάμενη προσφορά, αναμένεται να διατηρήσει την καθοδική τάση στην τιμή της. Για το καλαμπόκι, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την πορεία της τιμής του, καθώς η ενίσχυση της κατανάλωσης δύναται να προσφέρει στήριξη στις τιμές, αλλά το υψηλό επίπεδο της παραγωγής πιθανά να περιορίσει αυτή τη δυναμική.

Οι πτωτικές πιέσεις στην τιμή του χυμού πορτοκαλιού δύναται να παραμείνουν λόγω μειούμενης ζήτησης, η οποία συνδέεται με υψηλές τιμές λιανικής πώλησης και πιθανή μεταβολή καταναλωτικών συνηθειών. Για το βαμβάκι, το σχετικά χαμηλό επίπεδο τιμών αναμένεται να διατηρηθεί με πιθανότητα ανάκαμψης το 2026, λαμβανομένου του περιορισμού της προσφοράς ή ενδεχόμενης ενίσχυσης της ζήτησης στο πλαίσιο βελτίωσης του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης. Οι εμπορικές δεσμεύσεις της Κίνας, στο πλαίσιο μείωσης των δασμών, δύναται να προσφέρουν βραχυπρόθεσμη στήριξη στην τιμή της σόγιας. Για το ρύζι, η αυξημένη κατανάλωση και το ενισχυμένο εμπόριο δεν φαίνεται να αντισταθμίζουν την υψηλή προσφορά, διατηρώντας την πτωτική πίεση στην τιμή του.