Δραματική προειδοποίηση Μερτς: Ζούμε πάνω από τις δυνάμεις μας - Στο 31% του ΑΕΠ οι συντάξεις

Στην παραδοχή πως «η Γερμανία ζει πάνω και πέρα από τις δυνατότητές της εδώ και χρόνια» προχώρησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση χωρίς οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Μάλιστα, ο Γερμανός καγκελάριος προειδοποίησε πως η χώρα δεν μπορεί πλέον να αντέξει οικονομικά το κόστος του συνταξιοδοτικού της συστήματος, το οποίο έχει εκτοξευθεί σε περισσότερο από 31% του ΑΕΠ - ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη.

Ο Μερτς έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου επίσης για μια «βαθιά καμπή» και την ανάγκη για «επώδυνα» μέτρα λιτότητας για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι Γερμανοί θα έχουν σύνταξη στο μέλλον, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο οικονομικός σύμβουλος Μαρσέλ Φράτσερ επεσήμανε πως η κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει το ετήσιο κόστος των συντάξεων ύψους 400 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα 10 χρόνια.

Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε την περασμένη εβδομάδα σε έκθεση ότι το γερμανικό συνταξιοδοτικό σύστημα είναι «δυσλειτουργικό» και μια «σοβαρή» απειλή για την οικονομία, ενώ προέβλεψε ότι μέχρι τα μέσα της επόμενης δεκαετίας θα υπάρχει ένας συνταξιούχος για κάθε δύο εργαζόμενα άτομα.

Η υπουργός Οικονομικών Κατερίνα Ράιχε πρόσθεσε ότι υπάρχει «βαθιά και επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση» ώστε να διασφαλιστεί ότι η Γερμανία θα μπορεί να αντέξει οικονομικά τις συντάξεις της.

Ωστόσο, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Μπάρμπελ Μπας, χαρακτήρισε ως «ανόητες» τις δηλώσεις του Μερτς, ενώ ο Πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, χαρακτήρισε το κράτος πρόνοιας ως «θησαυρό» και «πόρο που έκανε τη χώρα μας αυτό που είναι», αλλά αναγνώρισε ότι «το σύστημα παρουσιάζει ρωγμές».