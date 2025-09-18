Γερμανία: «Πέρασε» ο προϋπολογισμός του 2025

«Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή στη γερμανική δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί παράδειγμα», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Πέρασε από την Μπούντεσταγκ ο πρώτος ετήσιος προϋπολογισμός της κυβέρνησης Μερτς μετά τις σαρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και άρση του «φρένου χρέους», απελευθερώνοντας επενδύσεις - ρεκόρ για την αναζωογόνηση της γερμανικής οικονομίας, με την παράλληλη δέσμευση για την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 περιλαμβάνει πάνω από 140 δισ. ευρώ σε δανεισμό και δαπάνες μισού τρισ. ευρώ. Μάλιστα, προβλέπει δαπάνες περίπου 502,5 δισ. ευρώ, καθαρό δανεισμό σχεδόν 82 δισ. ευρώ και επιπλέον δάνεια από ειδικά ταμεία για τις ένοπλες δυνάμεις και τις υποδομές. Συνολικά, ο νέος δανεισμός αναμένεται να ανέλθει σε περισσότερα από 140 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, επιτρέπει συνολικές επενδύσεις σχεδόν 116 δισ. ευρώ, οι οποίες κατέστησαν δυνατές χάρη σε ένα ταμείο υποδομών ύψους 500 δισ. ευρώ και την άρση του φρένου χρέους για τις αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο. «Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή στη γερμανική δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί παράδειγμα», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Το Βερολίνο άλλαξε οικονομικό δόγμα, αφήνοντας πίσω του δεκαετίες δημοσιονομικού συντηρητισμού με την ελπίδα ότι οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να δώσουν ώθηση στην δοκιμαζόμενη οικονομία, ενώ ο ενισχυμένος αμυντικός προϋπολογισμός στοχεύει να εξασφαλίσει μελλοντική στρατιωτική υποστήριξη για την Ουκρανία και να επιτύχει πιο φιλόδοξους στόχους δαπανών για το ΝΑΤΟ.

Υπό την πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο να αυξήσουν τον στόχο των δαπανών τους για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία στο 3,5% του ΑΕΠ από 2% προηγουμένως. Ο προϋπολογισμός της Γερμανίας για το 2025 ανεβάζει τις αμυντικές δαπάνες στο 2,4% του ΑΕΠ της, ενώ ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος καλύπτει δαπάνες ύψους 502,5 δισ. ευρώ.

Προσθέτοντας τις επενδύσεις από το ταμείο υποδομών και ένα άλλο ταμείο 100 δισ. ευρώ για την άμυνα, το οποίο δημιούργησε ο πρώην καγκελάριος Όλαφ Σολτς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο προϋπολογισμός έχει συνολικό μέγεθος 591 δισ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός αυξάνεται στα 143,2 δισ. ευρώ, με συν 37,2 δισ. ευρώ από το ειδικό ταμείο υποδομών και 24,1 δισ. ευρώ από το ειδικό ταμείο για την άμυνα.

Επί του παρόντος υπάρχει ένα κενό 30 δισ. ευρώ στο οικονομικό του σχέδιο για το 2027. «Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις εκεί», επεσήμανε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι ήταν βέβαιος ότι θα βρεθεί λύση. Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026 την επόμενη εβδομάδα, με τεική έγκριση τον Νοέμβριο.