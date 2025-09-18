Τσιάρας για ευλογιά των προβάτων: Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα της ευλογιάς κι έτσι εξαπλώνεται η νόσος, ενώ ζήτησε από τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Στο ζήτημα της ευλογιάς των προβάτων που απασχολεί χιλιάδες κτηνοτρόφους και αποδεκατίζει τα κοπάδια της χώρας, καθώς και στην καταπολέμηση αυτού με μια σειρά μέτρων, ή αλλιώς του «δεκαήμερου πολέμου» που είχε αναγγείλει προ ημερών, αναφέρθηκε ο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία. Στο έκτακτο σχέδιο δράσης είπαμε ότι για 10 ημέρες θα βρεθούν όλοι οι κτηνίατροι που υπάγονται στο υπουργείο Ανάπτυξης εκεί που υπάρχει ένταση κρουσμάτων για να γίνει έλεγχος αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων βρίσκεται σε Θεσσαλία και Αχαΐα», ανέφερε ο υπουργός, σύμφωνα με το MEGA.

«Πέρυσι για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε μία εκτεταμένη σε επίδραση ζώα νόσο που ήταν η πανώλη. Περί τα τέλη Αυγούστου εμφανίστηκαν τα συμπτώματα της ευλογιάς. Ενώ ο ιός της πανώλης ζει μόλις 21 ημέρες, ο ιός της ευλογιάς ζει περίπου 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης του ιού και σε ήρεμη κατάσταση», δήλωσε.

«Όλα αυτά τα νοσήματα αντιμετωπίζονται βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, όπου προβλέπεται τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάθε χώρα κράτος – μέλος όταν βρεθεί αντιμέτωπη με μία τέτοια νόσο», σημείωσε.

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα της ευλογιάς κι έτσι εξαπλώνεται η νόσος, ενώ ζήτησε από τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός διαβεβαίωσε πως «δεν υπάρχει έλλειψη αρνίσιου κρέατος», σημειώνοντας πως οι ανατιμήσεις στο κρέας δεν δικαιολογούνται.

Όσον αφορά το εμβόλιο για την ευλογιά, είπε πως δεν υπάρχει κάποιο αδειοδοτημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι να κλείσει το κεφάλαιο της επιστροφής των χρημάτων.

«Ήδη μετά από έλεγχο σε 2.000 αγρότες που έχουν πάρει υψηλές επιδοτήσεις, βρέθηκε ότι πήραν πάνω από 22 εκατ. ευρώ που δεν δικαιούταν. Καλούνται να τα επιστρέψουν και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία», είπε.

«Οι έλεγχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση», κατέληξε.