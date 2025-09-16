Πολιτική | Διεθνή

ΗΠΑ: Αναπτύσσεται η εθνοφρουρά στο Μέμφις με εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Αναπτύσσεται η εθνοφρουρά στο Μέμφις με εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Πιθανόν θα καταπιαστούμε με το Σικάγο αμέσως μετά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), στο πλαίσιο της εκστρατείας του στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, που βάζει στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε πως η επιχείρηση αυτή θα είναι «ρέπλικα», ή αλλιώς ακριβές αντίγραφο, αυτής που διεξάγεται στην Ουάσιγκτον, παρά τις έντονες επικρίσεις των δημοκρατικών, που τον κατηγορούν για παρέκκλιση στον αυταρχισμό και στρατιωτικοποίηση της δημόσιας ασφάλειας.

Στην επιχείρηση στο Μέμφις θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, είπε ο κ. Τραμπ στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο, επιμένοντας πως πήρε την απόφαση αυτή εξαιτίας της «εγκληματικότητας» που κατ’ αυτόν λυσσομανά εκεί.

«Πιθανόν θα καταπιαστούμε με το Σικάγο αμέσως μετά», πρόσθεσε, καθώς η μεγαλούπολη όπου επίσης κυβερνά Δημοκρατικός βρίσκεται στο στόχαστρό του εδώ κι εβδομάδες.

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους λέει πως η ανάπτυξη στρατιωτικών στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον και πριν από αυτή στο Λος Άντζελες είχε καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που δεν παύει να αποδίδει στους μετανάστες.

Πόλη με κατά πλειοψηφία μαύρο πληθυσμό, το Μέμφις έχει δημοκρατικό δήμαρχο (σ.σ. τον Πολ Γιανγκ, 45χρονο Αφροαμερικανό)· στην πολιτεία Τενεσί πάντως ο κυβερνήτης είναι ρεπουμπλικάνος (σ.σ. ο Μπιλ Λι).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

Υποχωρεί η «μανία» Labubu - Χάθηκαν 13 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της Pop Mart

Πόσα χρήματα παίρνει η Εθνική Ελλάδας για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Στρατός
Ένοπλες δυνάμεις
gazzetta
gazzetta reader insider insider