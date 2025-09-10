Γαλλία: Η πορεία του Λεκορνί προς την πρωθυπουργία, η δέσμευση για βαθιές πολιτικές αλλαγές και ο γρίφος του ελλείμματος

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας θα διαβουλευθεί πρώτα με τα κόμματα προτού επιλέξει τους υπουργούς του. Η ικανότητά του να συμβιβάζει τα αντίθετα κομβικό σημείο για το νέο προϋπολογισμό και ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστεί τα δημοσιονομικά.

Ο διορισμός του Σεμπαστιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργού καθυστέρησε, τελικά, μόνο εννέα μήνες. Ο υπουργός Άμυνας επρόκειτο να διοριστεί στις 13 Δεκεμβρίου 2024, προτού ο Φρανσουά Μπαϊρού απειλήσει να «τα διαλύσει όλα» και τον παραγκωνίσει. Μετά την αποπομπή του κεντρώου Μπαϊρού από την Εθνοσυνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε επιτέλους ελεύθερο πεδίο για να τοποθετήσει τον πιο διακριτικό και πιστό από τους υπουργούς του στην ηγεσία της κυβέρνησης. Ο Λεκορνί είναι ο μακροβιότερος υπουργός: στα 39 του, είναι το πιο παλαιό μέλος της κυβέρνησης Μακρόν, καθώς υπηρετεί αδιάλειπτα ως υπουργός για περισσότερα από οκτώ χρόνια.

Αυτό που υπόσχεται τώρα είναι μεγάλες αλλαγές προσπαθώντας να εμπλέξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο δύσκολο έργο της συγκράτησης του δημόσιου χρέους, εν μέσω κοινωνικής αντίστασης στις περικοπές δαπανών.

Το ξεκίνημα Λεκορνί συνέπεσε ωστόσο με τις γενικευμένες κινητοποιήσεις του λαϊκού κινήματος «Να τα μπλοκάρουμε όλα», το οποίο έκλεισε σχολεία και επηρέασε τις μεταφορές, οδηγώντας σε εκατοντάδες συλλήψεις. Τα συνδικάτα σχεδιάζουν μαζικές απεργίες στις 18 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας στις προτάσεις προϋπολογισμού της προηγούμενης κυβέρνησης, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως μέτρα λιτότητας.

Αναζήτηση λύσης στο πολιτικό αδιέξοδο

Για να ξεπεράσει το πολιτικό αδιέξοδο, ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί να διαβουλευτεί με τα κόμματα σχετικά με τον προϋπολογισμό πριν επιλέξει τους υπουργούς του. Αυτή είναι μια αντιστροφή της παραδοσιακής διαδικασίας σχηματισμού κυβέρνησης στη Γαλλία και μια προσπάθεια να μιμηθεί την κουλτούρα συνασπισμών άλλων κοινοβουλευτικών δημοκρατιών.

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τις συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενώ με τα συνδικάτα τις επόμενες ημέρες.

«Αυτή η αστάθεια, η πολιτική και κοινοβουλευτική κρίση που βιώνουμε απαιτεί ταπεινότητα και σοβαρότητα», είπε.

Όπως και οι προκάτοχοί του, έτσι και ο Λεκορνί έχει μπροστά του τεράστιες δυσκολίες -σε μια περίοδο που ο Μπαϊρού χαρακτήρισε «πολύ σημαντική, πολύ απαιτητική και πολύ επικίνδυνη.»

Η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), Μαρίν Λεπέν -με την οποία είχε προσπαθήσει να συνεργαστεί ο προκάτοχος του Μπαϊρού, Μισέλ Μπαρνιέ- αποκάλεσε τον Λεκορνί «την τελευταία σφαίρα του μακρονισμού» και προέβλεψε ότι νέες βουλευτικές εκλογές είναι αναπόφευκτες.

Οι Σοσιαλιστές βουλευτές, οι οποίοι βοήθησαν τον Μπαϊρού να περάσει τον προϋπολογισμό του 2025 από το κοινοβούλιο, έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν επίσημα στη νέα κυβέρνηση, αν και δηλώνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις με τον Λεκορνί.

«Ο Λεκορνί στο Ματινιόν σημαίνει, στην ουσία, ότι ο Μακρόν βρίσκεται στο Ματινιόν», δήλωσε ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ στο ραδιόφωνο France Info. «Ο Μπαρνιέ και ο Μπαϊρού παρουσιάστηκαν επίσης ως εξαιρετικοί διαπραγματευτές — και είδαμε τα αποτελέσματα».

Η τέχνη του συμβιβασμού

Ο Λεκορνί έχει κερδίσει την ασυνήθιστα υψηλή εμπιστοσύνη του προέδρου. Δεινός στρατηγικός νους και αμείλικτος στην τέχνη του συμβιβασμού, ο Λεκορνί επιζητεί τόσο τους επαίνους όσο και τα καυστικά σχόλια. Η αυτοπεποίθησή του ενισχύθηκε μετά τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης το 2024, χάρη σε ένα «δίχτυ ασφαλείας» που πολλοί αντίπαλοί του δεν έχουν: τη βουλευτική έδρα στο Ερ, στην οποία εξελέγη το 2020. Είτε βρισκόταν στο Κίεβο, στο Βουκουρέστι ή στο Άμπου Ντάμπι, πάντα έβρισκε χρόνο να επικοινωνεί με την εκλογική του περιφέρεια, ακόμη και από απρόσωπα ξενοδοχεία του εξωτερικού. Μέχρι το καλοκαίρι του 2023, ο διευθυντής επικοινωνίας του, Ζιάντ Γκεμπράν (ο οποίος έκτοτε εργάζεται στην ασφαλιστική Axa), είχε διπλό ρόλο: να παρακολουθεί τόσο τα εθνικά ΜΜΕ όσο και τα τοπικά θέματα.

Ως πρωθυπουργός, ο Λεκορνί αναμένεται να διατηρήσει τον στενό έλεγχο του αμυντικού προϋπολογισμού – της μόνης δαπάνης που μέχρι στιγμής δεν έχει υποστεί περικοπές. Χάρη στην εποπτεία του επί της Γενικής Γραμματείας Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας, θα διατηρήσει επίσης τον έλεγχο όλων των εξαγωγών όπλων και θα ενισχύσει τον ρόλο του σε διατομεακά κρατικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πληροφοριών.

Από την αρχή της καριέρας του, ο διάδοχος του Μπαϊρού χειριζόταν πάντα επιδέξια τους διορισμούς, είτε στην πόλη του Βερνόν είτε στο υπουργείο Άμυνας. Στο νέο και απαιτητικό πολιτικό σκηνικό, θα μπορεί να βασιστεί στον νέο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Φαμπιέν Μαντόν, και στον προσωπικό στρατιωτικό επιτελάρχη του Μακρόν, στρατηγό Βενσάν Ζιρό. Ο Λεκορνί στήριξε έντονα τον διορισμό τους τον Ιούλιο και αναμένεται να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

«Μιλάει με όλους»

Παρά το συντηρητικό παρελθόν του στους Ρεπουμπλικάνους, κανείς δεν τον αποκαλεί πλέον «προδότη». Ο χρόνος πέρασε, οι υποστηρικτές του Μακρόν και οι Ρεπουμπλικάνοι μοιράστηκαν το ίδιο υπουργικό τραπέζι και ο Λεκορνί δέχεται συχνά επαίνους. Πάντα φρόντιζε να φέρεται καλά στους βουλευτές της LR -τόσο που κάποιοι τον χαρακτηρίζουν «πρωταθλητή της γοητείας».

Ο υπουργός έχει και συμμάχους, ιδιαίτερα τον βουλευτή της LR Ζαν-Λουί Τιεριό, πρώην υφυπουργό Βετεράνων. «Ο Λεκορνί μας ταιριάζει πολύ», συνοψίζει ο Σεμπαστιέν Μαρτέν, επίσης βουλευτής LR. «Έχει πραγματική πολιτική διορατικότητα και την ικανότητα να συνομιλεί με διαφορετικές ομάδες της Εθνοσυνέλευσης». «Μιλάει με όλους, από τη "Γαλλία Ανυπότακτη" ως τον Εθνικό Συναγερμό», προσθέτει ο Φρανσουά Κορμιέ-Μπουλιζόν, βουλευτής του κόμματος Renaissance του Μακρόν. «Είναι το αντίθετο του δογματικού πολιτικού.»

Οι σχέσεις του με βουλευτές του Σοσιαλιστικού χώρου είναι πιο ψυχρές. Τα δημοσιεύματα για δείπνα του Λεκορνί με τη Μαρίν Λεπέν – είτε στο σπίτι του φίλου του Τιερί Σολέρ είτε στο υπουργείο Άμυνας – έχουν καλλιεργήσει την εικόνα ενός ανθρώπου που κάνει πολιτικές συμφωνίες με τον RN, ενισχύοντας τη φήμη του ως δεινού στρατηγιστή.

Αλλά το κύριο ελάττωμά του, σύμφωνα με τους Σοσιαλιστές, είναι η στενή του σχέση με τον πρόεδρο. Σε όλη του την πορεία στους διαδρόμους της εξουσίας, ο Λεκορνί, κλειστός και δυσπρόσιτος, παρέμεινε υπό τη σκιά του Μακρόν – με κίνδυνο να εμφανίζεται πλέον ως το πολιτικό του εργαλείο.

Υπό αυτή την έννοια, ο Λεκορνί διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει ο «σάκος του μποξ» για την απόρριψη των οκτώ ετών πολιτικής του προέδρου και της άρνησής του να επιβάλει υψηλότερους φόρους στις επιχειρήσεις και τους πλουσίους, αναφέρει το Bloomberg. Η οργή αυτή έχει ενισχυθεί στο κοινοβούλιο, το οποίο μετά τις πρόωρες εκλογές πέρυσι είναι πλέον κατακερματισμένο σε αντιμαχόμενες ομάδες που ενώνονται μόνο στην αντίθεσή τους προς τον Μακρόν.

Ο μεγαλύτερος γρίφος: το έλλειμμα

Το κύριο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Λεκορνί είναι το πώς θα μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα. Για να επιτύχει συμβιβασμό, ίσως χρειαστεί να επιβραδύνει το φιλόδοξο σχέδιο του Μπαϊρού να το μειώσει στο 4,6% του ΑΕΠ το 2026 από το αναμενόμενο 5,4% το 2025.

Ο Λεκορνί δεν αποκάλυψε τι αλλαγές σχεδιάζει στο σχέδιο μείωσης του ελλείμματος. Αντίθετα, μίλησε για μια «διπλή απόκλιση» ανάμεσα στις απαιτήσεις των πολιτών και τις αποφάσεις των πολιτικών.

«Η απόκλιση μεταξύ της πολιτικής ζωής και της πραγματικής ζωής των πολιτών γίνεται πλέον ανησυχητική – όχι μόνο για την κυβέρνηση, αλλά για ολόκληρη την πολιτική τάξη», είπε.

Οι επενδυτές, που ήδη ανησυχούν για τη δημοσιονομική πορεία της Γαλλίας, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ο οίκος Moody’s ανακοίνωσε την Τρίτη ότι, παρά την καλή πορεία της οικονομίας τους τελευταίους μήνες, η παρούσα πολιτική αβεβαιότητα είναι αρνητική για την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Ο οίκος Fitch αναμένεται να ανακοινώσει την Παρασκευή την αναθεώρηση της αξιολόγησης της Γαλλίας.

«Δεν είναι βέβαιο εάν ο νέος πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του θα μπορέσουν να επιτύχουν συμφωνία για έναν προϋπολογισμό που θα μειώνει το έλλειμμα ή, τουλάχιστον, θα το σταθεροποιεί στο ίδιο επίπεδο το 2026», αναφέρουν οι αναλυτές της Moody’s.

Η πολιτική καριέρα του Λεκορνί

Ωστόσο, οι περισσότεροι Γάλλοι δεν τον γνωρίζουν. Γεννημένος στη Νορμανδία, μοναχοπαίδι τεχνικού αεροναυπηγικής και γραμματέως σε ιατρείο, ξεκίνησε την πολιτική του δράση στα 16 του, με το δεξιό κόμμα UMP, πρόγονο των Ρεπουμπλικάνων (LR). Στα 22 του έγινε κοινοβουλευτικός βοηθός του Μπρινό Λε Μερ, τότε βουλευτή του UMP. Στα 28 του εξελέγη δήμαρχος του Βερνόν στη Νορμανδία και την επόμενη χρονιά έγινε ο νεότερος πρόεδρος του νομαρχιακού συμβουλίου του Ερ.

Συμμετείχε στην πρώτη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ (2017–2020), ως το νεότερο μέλος της, ακολουθώντας τον Λε Μερ τον Ιούνιο του 2017, χωρίς να έχει συναντήσει ποτέ τον Μακρόν. Πρώτα διορίστηκε υφυπουργός Περιβάλλοντος και από τον Οκτώβριο του 2018 ανέλαβε αρμοδιότητες για τις τοπικές αρχές. Ο πρόεδρος τον «ανακάλυψε» το 2019, κατά τη διάρκεια του «εθνικού μεγάλου διαλόγου» που ακολούθησε τις διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων. Η πρώτη δημόσια συζήτηση έγινε στο Γκραν-Μπουρκτερούλντ, στην εκλογική του περιφέρεια. Ο Λεκορνί συμβούλεψε τον πρόεδρο να εμπλέξει τους δημάρχους και να ανοίξει σε κάθε δήμο βιβλία παραπόνων. Η πρωτοβουλία στέφθηκε με επιτυχία.