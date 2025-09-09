Πολιτική | Διεθνή

Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν διόρισε νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Newsroom
Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν διόρισε νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον μέχρι σήμερα υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό στη θέση του παραιτηθέντος Φρανσουά Μπαϊρού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM.

Ο Λεκορνί γίνεται έτσι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια.

Ο διάδοχος του Μπαϊρού βρίσκεται αντιμέτωπος με το δύσκολο έργο της έγκρισης του προϋπολογισμού από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνησή μέχρι τώρα δεν διέθετε πλειοψηφία.

Νωρίτερα σήμερα, ο Φρανσουά Μπαϊρού υπέβαλε επίσημα σήμερα την παραίτησή του από τη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας, την επομένη της πτώσης της κυβέρνησής του στη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Με θητεία μόλις εννέα μήνες η κυβέρνηση έπεσε αφού δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση (194 υπέρ έναντι 364 κατά) με αποτέλεσμα η Γαλλία να βυθίζεται ξανά στη δίνη πολιτικής κρίσης και ο Γάλλος πρόεδρος να αναζητεί για πέμπτη φορά πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια.

