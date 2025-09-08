Ιαπωνία: Τα φαβορί για την πρωθυπουργία μετά την παραίτηση Ισίμπα

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας Τοσιμίτσου Μοτέγκι, γνωστός άλλοτε ως «αυτός που ψιθυρίζει στο αυτί του Τραμπ», ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος και, ντε φάκτο, για την πρωθυπουργία της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, την επομένη της παραίτησης του Σιγκέρου Ισίμπα.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας Τοσιμίτσου Μοτέγκι, γνωστός άλλοτε ως «αυτός που ψιθυρίζει στο αυτί του Τραμπ», ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος και, ντε φάκτο, για την πρωθυπουργία της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, την επομένη της παραίτησης του Σιγκέρου Ισίμπα.

Ο παραιτηθείς, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωθυπουργία πριν από λιγότερο από έναν χρόνο, ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, την απόφασή του, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο αβεβαιότητας για τη χώρα, που ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με καλπάζοντα πληθωρισμό και τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές της.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα, ένα δεξιό συντηρητικό κόμμα, που κυβερνά σχεδόν αδιάλειπτα τη χώρα για δεκαετίες, θα πρέπει τώρα να διοργανώσει εσωτερική εκλογική διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να διεξαχθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο Μοτέγκι, στέλεχος με επιρροή στο κόμμα του, είναι ο πρώτος που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι θέλει «να συμβάλει στην πρόοδο της Ιαπωνίας, λύνοντας τα δύσκολα προβλήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα υπέστη τον Ιούλιο νέα εκλογική πανωλεθρία, χάνοντας την πλειοψηφία του στην άνω βουλή του κοινοβουλίου, μερικούς μήνες ύστερα από παρόμοιο σενάριο που εκτυλίχθηκε στην κάτω βουλή.

Ο Ισίμπα αντιστεκόταν ως χθες στα αιτήματα μελών του κόμματός του να παραιτηθεί, αλλά η παραμονή του δεν ήταν πλέον βιώσιμη, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 69χρονος Μοτέγκι, πρώην γενικός γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός Εξωτερικών, έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ και μιλάει άπταιστα αγγλικά. Κάποια στιγμή τον αποκαλούσαν «αυτός που ψιθυρίζει στο αυτί του Τραμπ», για την επιδεξιότητα που έδειξε κατά τη διαπραγμάτευση ιαπωνοαμερικανικής εμπορικής συμφωνίας το 2019.

Πολλές άλλες πολιτικές φυσιογνωμίες μπορεί να δηλώσουν υποψηφιότητα τις ερχόμενες μέρες.

Μια από αυτές είναι η 64χρονη Σαναέ Τακαΐτσι, ριζοσπάστρια εθνικίστρια με υπερσυντηρητικές θέσεις, η οποία θα μπορούσε να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Άλλος πιθανός υποψήφιος: ο φωτογενής 44χρονος Σιντζίρο Κοϊζούμι, γιος πρώην πρωθυπουργού, που πρόσφατα επιφορτίστηκε με την αποστολή της μείωσης των τιμών του ρυζιού ως υπουργός Γεωργίας του Ισίμπα.

Μεταξύ των πιθανών διεκδικητών της πρωθυπουργίας βρίσκονται επίσης οι Γιοσιμάσα Χαγιάσι, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Ισίμπα, και Τακαγιούκι Κομπαγιάσι, πρώην υπουργός Οικονομικής Ασφάλειας.

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα αναμένεται να αποφασίσει αυτή την εβδομάδα όσον αφορά την ακριβή διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εκλογή του νέου προέδρου του, δήλωσε αξιωματούχος του κόμματος στο AFP.

Μόλις εκλεγεί, ο νέος ηγέτης του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος θα πρέπει στη συνέχεια να λάβει την έγκριση των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου για να γίνει πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Αυτό που παλαιότερα, όταν το κόμμα είχε την πλειοψηφία, αποτελούσε μια απλή τυπική διαδικασία, παρουσιάζει τώρα έναν κίνδυνο: να χάσει ο πρόεδρος του κόμματος την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο για την πρωθυπουργία από έναν υποψήφιο από τους κόλπους της αντιπολίτευσης.

«Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα πρέπει να βρει κάποιον που θα μπορέσει να ενώσει το κόμμα, να γοητεύσει το κοινό, αλλά και να εξασφαλίσει την υποστήριξη άλλων κομμάτων», εξήγησε στο AFP ο Κενσούκε Τακαγιάσου, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Ουασέντα.

Όποιος διαδεχθεί τον Σιγκέρου Ισίμπα θα έχει να αντιμετωπίσει ακανθώδη προβλήματα, όπως η ταχεία γήρανση του πληθυσμού, ένα κολοσσιαίων διαστάσεων χρέος και μια οικονομία στα πρόθυρα της ύφεσης.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται επίσης αντιμέτωπο με την πίεση που του ασκείται από τη σύμμαχό του ΗΠΑ για να αυξήσει κι άλλο τις αμυντικές του δαπάνες και για να υιοθετήσει πιο δυναμικές θέσεις στην περίπτωση αντιπαράθεσης με την Κίνα για το ζήτημα της Ταϊβάν.

