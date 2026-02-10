Κεραμέως για δημοσιεύματα που αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης: Ζούμε την απόλυτη διαστρέβλωση

«Η εισαγγελική έρευνα που αφορά στον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) δεν σχετίζεται με τη συνεργασία που έχουν διαχρονικά οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι σε θέματα κατάρτισης με την πολιτεία», ξεκαθάρισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

«Ζούμε την απόλυτη διαστρέβλωση. Εξηγούμαι. Δύο ξεχωριστά ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι η συνεργασία που έχει η πολιτεία διαχρονικά με εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Μία, θα έλεγα, συνεργασία, την οποία την ενθαρρύνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη με κανονισμό από το 2013, σε όλα τα ΕΣΠΑ. Ένα κομμάτι, λοιπόν, είναι αυτό, η συνεργασία της πολιτείας με τους κοινωνικούς εταίρους, με τη ΓΣΕΕ, με τη ΓΣΕΒΕΕ, με τον ΣΕΒ, με το ΣΕΤΕ και ούτω καθεξής. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι άπαξ και υπάρχει μία τέτοια συνεργασία, ένα τέτοιο πρόγραμμα ας πούμε κατάρτισης, τι χρήση κάνει ο φορέας αυτός και τα φυσικά πρόσωπα από πίσω. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να χύνεται άπλετο φως, εξ ου και αυτές οι έρευνες», σημείωσε.

Όπως εξήγησε η υπουργός, «το 2021 και το 2022, εντάχθηκαν μία σειρά προγραμμάτων κατάρτισης με προθεσμία υλοποίησης το τέλος του 2023, εντός της οποίας, όμως, δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν τα έργα και το ελληνικό δημόσιο είχε αναλάβει νομικές δεσμεύσεις. Προκειμένου να μην υπάρξουν νομικές αξιώσεις εναντίον του ελληνικού δημοσίου, έπρεπε αυτά τα προγράμματα να παραταθούν».

«Πώς παρατείνονται; Πας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Πήγε η τότε ηγεσία στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ζητώντας την παράταση των προγραμμάτων αυτών και σωστά έκανε γιατί; Για να μην εγερθούν νομικές αξιώσεις εναντίον του ελληνικού δημοσίου και προβλέποντας ότι η χρηματοδότηση θα γίνει μέσα από πόρους ΕΣΠΑ», αποσαφήνισε η κ. Κεραμέως.

Τόνισε, δε, ότι παράλληλα, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού προγραμμάτων, είχε ξεκινήσει μία διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία συμφωνήθηκε μέρος των προγραμμάτων αυτών να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα υπόλοιπα να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους.

«Είχε ξεκινήσει, λοιπόν, τότε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης μία πολύ επιτυχημένη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού κατέληξε αυτή η διαπραγμάτευση; Ότι ένα μέρος των προγραμμάτων αυτών, περίπου 14-15, θα πήγαιναν μέσω ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα περίπου 7, εν τέλει 4, θα πήγαιναν μέσω εθνικών πόρων», δήλωσε η υπουργός.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως παρέθεσε επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Απρίλιο του 2024, πριν ακόμη η ίδια αναλάβει τα υπουργικά καθήκοντά της στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία δινόταν οδηγία μεταφοράς 15 εκ των προγραμμάτων αυτών στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και για τα υπόλοιπα αναφερόταν η δυνατότητα αξιοποίησης εθνικών πόρων.

«Αφού ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση, εγώ πήγα στο υπουργείο το καλοκαίρι του 2024, έπρεπε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι έγινε λοιπόν; Το πρώτο που έγινε είναι ότι μεταφέρθηκαν αυτά τα 14 προγράμματα στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Να λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια χαρά θέλει αυτά τα προγράμματα και τα ενθαρρύνει και ζητάει τη σύμπραξη πολιτείας και εθνικών κοινωνικών εταίρων. Εν συνεχεία, το υπουργείο Οικονομικών νομοθετεί στη Βουλή μία διάταξη πού τι λέει; Όσα έργα δεν έχουν πάει μέσω ΕΣΠΑ, αλλά υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις, πάνε στους εθνικούς πόρους. Νομοθετείται, λοιπόν, αυτή η διάταξη, σημειωτέον επειδή ακούω πολλά γι' αυτήν τη διάταξη του υπουργείου Οικονομικών, τι ψήφισαν τα κόμματα στη Βουλή; ΣΥΡΙΖΑ παρών, ΠΑΣΟΚ παρών, Νέα Αριστερά παρών. Δεν ήταν τόσο φοβερή η διάταξη… 'Αλλωστε, γίνεται διαρκώς. Γιατί ψήφισαν παρών; Γιατί διαρκώς αυτό είναι μία πάγια πρακτική», ανέφερε η υπουργός Εργασίας.

Και προσέθεσε: «Εδώ πέρα ξέρετε, γιατί μιλάω για πλήρη διαστρέβλωση; Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να ξεχνάμε αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, να απολογούμαστε για ποιο πράγμα; Ένα, για το ότι συνάπτονται συμφωνίες με θεσμικούς εταίρους. Δύο, διότι ακολουθούμε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τρία, διότι νομοθετούμε, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Αυτή είναι, λοιπόν, η κατάσταση. Ό,τι έγινε, έγινε, σύμφωνα με το εθνικό και με το ενωσιακό δίκαιο, έγινε για να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον της χώρας και της πατρίδας μας συνολικά, να μην εγερθούν νομικές αξιώσεις και να μπορέσει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η υλοποίηση αυτών των έργων».

Ταυτόχρονα, η κ. Κεραμέως υπεραμύνθηκε των πρωτοβουλιών για ενίσχυση των εργαζομένων στη χώρα, καθώς, όπως είπε, συνέβαλαν στο να επιτευχθεί η χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 18 ετών και να αποκτήσει η χώρα 560.000 περισσότερους εργαζόμενους από εκείνους που είχε το 2019.

«Συνολικά, η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι η καλύτερη που έχει υπάρξει τα τελευταία 18 χρόνια. Αυτήν τη στιγμή, η πατρίδα μας έχει χαμηλότερη ανεργία από χώρες, όπως είναι η Φιλανδία, η Σουηδία, η Ισπανία και η Γαλλία. Είμαστε στο 7,5%, ενώ το χαμηλότερο που έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα είναι 7,3%. Αυτό από πίσω κρύβει αριθμούς. Κρύβει σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους που πλέον είναι με πλήρη απασχόληση. Ξέρετε πόσο ήταν αυτό το νούμερο πριν; Κάτω από 7 στους 10», συμπλήρωσε.

Κληθείσα να σχολιάσει τις υπόνοιες που έχουν διατυπωθεί «περί δήθεν μαλακής στάσης του προέδρου της ΓΣΕΕ απέναντι στην κυβέρνηση», η υπουργός Εργασίας τις απέρριψε, υπενθυμίζοντας ότι «η ΓΣΕΕ έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις εκεί, όλες. Αυτοί που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Αριστερά. Ξέρετε τι ψήφισαν όλες αυτές οι παρατάξεις; Όλες ψήφισαν ναι. Όλες. Η απόφαση της ΓΣΕΕ για την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας ήταν ομόφωνη. Είναι λογικό να είναι ομόφωνη, γιατί αυτή η συμφωνία έδωσε κάτι ιστορικό στους εργαζόμενους. Έδωσε τη μετενέργεια. Είναι ένα ζητούμενο δεκαετιών. Τι θα πει μετενέργεια; Έχω μία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Οι όροι αυτής της Συλλογικής Σύμβασης να εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της Σύμβασης, μέχρι να συναφθεί νέα. Γιατί το ζητούν αυτό οι εργαζόμενοι εδώ και δεκαετίες από τα μνημόνια; Γιατί; Γιατί αυξάνει πάρα πολύ τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Αυτό από μόνο του είναι τεράστιο κέρδος. Δεύτερο τεράστιο κέρδος είναι η δυνατότητα να συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και να επεκτείνονται, να προστατεύουν περισσότερους εργαζόμενους. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. 'Αρα, λοιπόν, αυτή η συμφωνία είναι ιστορική».

Όπως είπε η κ. Κεραμέως, το θέμα θα πρέπει να μπει στη σωστή του διάσταση, καθώς η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία είναι μεταξύ των θεσμικών εταίρων, δηλαδή της πολιτείας και των εθνικών κοινωνικών εταίρων. «Ας το βάλουμε στη σωστή του διάσταση. 'Απλετο φως στη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά το φυσικό πρόσωπο, από την άλλη, όμως, έχουμε εδώ μία ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία», σχολίασε.

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στην «πρωτοφανή συμφωνία των κοινωνικών εταίρων στη Βουλή».

«Είναι δυνατόν σε αυτήν τη συμφωνία να συμφωνούν όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία να την θέλει, γιατί θέλουν όλοι περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρχεται και να λέει μπράβο η Ελλάδα πηγή έμπνευσης και η αντιπολίτευση να μην λέει τίποτα;» διερωτήθηκε η κ. Κεραμέως.

Αναφερόμενη στα αποτελέσματα που θα επιφέρει η κύρωση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας από τη Βουλή, η υπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι θα υπάρχει η δυνατότητα να συνάπτονται πιο εύκολα Συλλογικές Συμβάσεις, να προστατεύονται περισσότεροι εργαζόμενοι και, μάλιστα, ακόμη και μετά τη λήξη μίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Όπως τόνισε, το μεγαλύτερο ζητούμενο, αυτήν τη στιγμή, είναι η ακρίβεια και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. «Οι Συλλογικές Συμβάσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο στην αύξηση μισθών», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ