Ο Τραμπ στηρίζει τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στηρίζει τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, διαβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, εν μέσω των νέων αποκαλύψεων για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

"Ο υπουργός Λάτνικ παραμένει ένα πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας του προέδρου Τραμπ", είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Το όνομα του Λάτνικ εμφανίστηκε στους "φακέλους Έπστιν", με αποτέλεσμα βουλευτές και γερουσιαστές να ζητούν την παραίτησή του, κατηγορώντας τον ότι είπε ψέματα όταν διαβεβαίωνε πως είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του πριν από 20 χρόνια. Ο ίδιος υπερασπίστηκε σήμερα τον εαυτό του, υποστηρίζοντας ότι "είδε ελάχιστα" τον Έπστιν τα τελευταία χρόνια, μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα για προώθηση ανηλίκων σε πορνεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
