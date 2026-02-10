Η Ελλάδα κατατάχθηκε 56η ανάμεσα στις 182 χώρες που αξιολογήθηκαν, κερδίζοντας τρεις θέσεις σε σχέση με την περσινή μέτρηση, και κατάφερε να βελτιώσει τη βαθμολογία της κατά μία μονάδα, φτάνοντας στο 50 με άριστα το 100.

Βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στην καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς, και μάλιστα σε περιβάλλον παγκόσμιας διολίσθησης, καταγράφει η Διεθνής Αμνηστία στην ετήσια έκθεσή της, που καλύπτει το 2025.

Η Ελλάδα κατατάχθηκε 56η ανάμεσα στις 182 χώρες που αξιολογήθηκαν, κερδίζοντας τρεις θέσεις σε σχέση με την περσινή μέτρηση, και κατάφερε να βελτιώσει τη βαθμολογία της κατά μία μονάδα, φτάνοντας στο 50 με άριστα το 100.

Σε σχέση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όταν οι θεσμοί και η κοινωνική αντοχή δοκιμάστηκαν, η πρόοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Το 2018 η Ελλάδα είχε υποχωρήσει στους 45 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 67η θέση παγκοσμίως, που σημαίνει ότι σε διάστημα επταετίας έχει βελτιώσει την κατάταξή της κατά 11 θέσεις. Στην έναρξη της εποχής των μνημονίων, το 2010, η Ελλάδα ήταν 85η στον κόσμο και βαθμολογήθηκε με 3,5 στα 10, που αντιστοιχεί σε 35 στα 100.

Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των κρατών της ΕΕ, αφού έχει καλύτερη βαθμολογία μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία και Μάλτα. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες παρουσιάζουν, ως γνωστόν, προβλήματα στη λειτουργία μιας εύρυθμης και πλουραλιστικής Δημοκρατίας. Η Κύπρος με 55 μονάδες βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα, στην 49η θέση, στη σχετική κατάταξη που δείχνει πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες το επίπεδο της διαφθοράς στη χώρα τους.

Η άνοδος της Ελλάδας έρχεται σε αντίθεση με τις αρνητικές διεθνείς εξελίξεις. Ενδεικτικό είναι πως το 2025 ο παγκόσμιος μέσος όρος υποχώρησε σε χαμηλό δεκαετίας, πέφτοντας στο 42. Επιδείνωση σημειώθηκε και στην κορυφή, καθώς τέσσερις από τις δέκα πρώτες χώρες έχασαν βαθμούς σε σχέση με το 2024, πέντε έμειναν στάσιμες και μόνο μία βελτίωσε την επίδοσή της.

Οι αυξανόμενες προκλήσεις στην αντιμετώπιση της διαφθοράς παγκοσμίως καθίστανται σαφείς και από το γεγονός ότι, όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης, από το 2012 έως το 2025 50 χώρες υπέστησαν βαθιά πτώση στη βαθμολογία τους. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγεται η Τουρκία, η οποία είχε σκορ 49 στα 100 πριν από δεκατέσσερα χρόνια, όμως στην έκθεση για το 2025 έλαβε μόλις 31, γεγονός που την τοποθετεί στην 124η θέση, μαζί με τον Νίγηρα, το Ουζμπεκιστάν και τη Μογγολία.

Στην πρώτη θέση, για όγδοο διαδοχικό έτος, βρίσκεται η Δανία (89), δεύτερη έρχεται η Φινλανδία (88) και τρίτη η Σιγκαπούρη (84). Ουραγοί είναι χώρες που βιώνουν παρατεταμένη αστάθεια και εσωτερικές συγκρούσεις: το Νότιο Σουδάν (9), η Σομαλία (9) και η Βενεζουέλα (10).

Ένα από τα αναπόσπαστα στοιχεία της αντιμετώπισης της διαφθοράς είναι η προστασία του κράτους δικαίου, ένα μέτωπο όπου η χώρα μας έχει υλοποιήσει ουσιαστική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, όπως αποτυπώνεται στις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κυβερνητικά στελέχη παραδέχτηκαν ότι ακόμα απομένει δρόμος έως ότου να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, όμως σημειώνουν, μεταξύ άλλων, τη νομοθέτηση του νέου δικαστικού χάρτη, που έχει μειώσει στο μισό τον χρόνο που απαιτείται για την πρωτοβάθμια έκδοση αποφάσεων, το κτηριακό πρόγραμμα ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ για ανέγερση και αναβάθμιση δικαστικών μεγάρων και την ψηφιοποίηση διαδικασιών. Τόνισαν επίσης την πρόοδο στη νομοθετική διαδικασία, με όλα τα νομοσχέδια να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση το 2024, την κατάργηση fast track διαδικασιών που οδηγούν σε φαινόμενα κανονομίας.

Ως αποτέλεσμα, την τελευταία τετραετία η Ελλάδα έχει μειώσει τις συστάσεις της Κομισιόν σε 4 από 7 και ήταν ένα από τα 12 κράτη μέλη που σημείωσαν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις στην νεότερη έκθεση.