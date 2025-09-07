Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα ανακοίνωσε την παραίτησή του

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του ύστερα από λιγότερο από έναν χρόνο στον πρωθυπουργικό θώκο, περίοδο κατά την οποία το κόμμα του έχασε την απόλυτη πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου της χώρας.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου στην προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος», δήλωσε αναφερόμενος στο κυβερνών κόμμα του οποίου ο αρχηγός γίνεται ντε φάκτο ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ιαπωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

