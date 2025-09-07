Ειδήσεις | Διεθνή

Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα ανακοίνωσε την παραίτησή του

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιαπωνία: Ο πρωθυπουργός Ισίμπα ανακοίνωσε την παραίτησή του
Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του ύστερα από λιγότερο από έναν χρόνο στον πρωθυπουργικό θώκο, περίοδο κατά την οποία το κόμμα του έχασε την απόλυτη πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιγκέρου Ισίμπα ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του ύστερα από λιγότερο από έναν χρόνο στον πρωθυπουργικό θώκο, περίοδο κατά την οποία το κόμμα του έχασε την απόλυτη πλειοψηφία και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου της χώρας.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου στην προεδρία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος», δήλωσε αναφερόμενος στο κυβερνών κόμμα του οποίου ο αρχηγός γίνεται ντε φάκτο ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ιαπωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο μειώνονται οι φόροι για μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους, φορολογούμενους με παιδιά  - Αναλυτικά παραδείγματα

Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους, τι θα αλλάξει για τους πολίτες

Σε δύο δόσεις η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις - Αυξήσεις μισθών για ένστολους, διπλωμάτες

tags:
Ιαπωνία
gazzetta
gazzetta reader insider insider