Απώλειες σχεδόν 1% για τον χρυσό - Πτώση και για τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα

Ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 0,71% στα 5.028,43 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου απώλεσαν 0,42% και διαμορφώθηκαν στα 5.057,90 δολάρια/ουγγιά.

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, έπειτα από τα χθεσινά ισχυρά κέρδη, καθώς το επενδυτικό κοινό έχει στρέψει την προσοχή του στα «μάκρο» για την απασχόληση και την οικονομία των ΗΠΑ που αναμένεται να δημοσιευτούν μέσα στην εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 0,71% στα 5.028,43 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Απριλίου απώλεσαν 0,42% και διαμορφώθηκαν στα 5.057,90 δολάρια/ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι απώλεσε 3,05% στα 80,83 δολάρια/ουγγιά, η πλατίνα έχασε 1,99% στα 2.081,55 δολάρια η ουγγιά, ενώ το παλλάδιο σημείωσε πτώση 1,72% στα 1.710,33 δολάρια η ουγγιά.

Την Τετάρτη θα δημοσιευτεί η έκθεση για τις θέσεις απασχόλησης με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε άλλες 70.000 θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, ενώ θα ακολουθήσει την Παρασκευή ο δείκτης Τιμών Καταναλωτή για τον ίδιο μήνα.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η Fed θα κρατήσει στάση αναμονής μέχρι το καλοκαίρι μετά τις τρεις διαδοχικές μειώσεις των επιτοκίων της το 2025, κατά 25 μονάδες βάσης την κάθε φορά.