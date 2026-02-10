ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναβολή συνεδρίου και νέα εξάμηνη διοίκηση στη ΓΣΕΕ με αποχή εμπλεκόμενων εκπροσώπων

Σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή συνεδρίου εντός των επόμενων δύο μηνών.

Την αναβολή του συνεδρίου της ΓΣΕΕ, την αποχή από τις διαδικασίες όλων των εκπροσώπων παρατάξεων και μελών που είχαν ενεργό συμμετοχή σε δομές της ΓΣΕΕ οι οποίες τελούν υπό διαχειριστικό έλεγχο, καθώς και τον διορισμό νέας διοίκησης με εξάμηνη θητεία, θέτει στο επίκεντρο της παρέμβασής της η παράταξη «ΕΝΟΤΗΤΑ - Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής», στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων που, όπως υποστηρίζει, έχουν οδηγήσει τη Συνομοσπονδία σε σοβαρή θεσμική κρίση.

Σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή συνεδρίου εντός των επόμενων δύο μηνών. Όπως σημειώνει, οι εξελίξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σε συνδυασμό με ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη σε δομές της ΓΣΕΕ, δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν επιτρέπει -κατά την εκτίμησή της- την ομαλή και αξιόπιστη διεξαγωγή κορυφαίων συνδικαλιστικών διαδικασιών.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι εδώ και χρόνια έχει επισημάνει δημόσια την απομάκρυνση της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης από τους εργαζόμενους που καλείται να εκπροσωπεί, αποδίδοντας ευθύνες σε όσους συμμετείχαν διαχρονικά σε θέσεις διοίκησης και ευθύνης, τόσο στο προεδρείο όσο και σε επιμέρους δομές της ΓΣΕΕ. Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια πορεία που, κατά την άποψή της, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποσπασματικές κινήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΝΟΤΗΤΑ προτείνει, πέραν της αναβολής του συνεδρίου, την αποχή και όλων όσοι υπέγραφαν οικονομικές συμφωνίες και αναθέσεις, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η αποκατάσταση της θεσμικής αξιοπιστίας της επόμενης ημέρας.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης αποτελεί ο διορισμός νέας, προσωρινής διοίκησης διάρκειας έξι μηνών, με πρωτοβουλία παρατάξεων και προσώπων που, σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ, δεν εμπλέκονται στις υποθέσεις που διερευνώνται. Η προσωρινή αυτή διοίκηση, κατά την πρόταση της παράταξης, θα έχει ως αποστολή την ανασυγκρότηση της ΓΣΕΕ, την ενίσχυση της διαφάνειας, τον έλεγχο των διαδικασιών και την επικαιροποίηση του μητρώου, με σαφείς κανόνες συμμετοχής.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει θέση ή αξίωμα στην ενδεχόμενη προσωρινή διοίκηση, υπογραμμίζοντας ότι η στάση της αυτή αποτελεί διαχρονική επιλογή. Παράλληλα, σημειώνει ότι σε περίπτωση που η πρότασή της δεν γίνει αποδεκτή, την ευθύνη για τις περαιτέρω εξελίξεις θα φέρουν -κατά την εκτίμησή της- όσοι επιλέξουν τη συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης.