Εισροές €137 εκατ. τον Ιανουάριο στο ΧΑ από ξένους επενδυτές – Εκτοξεύθηκε η αξία συναλλαγών

Η συνολική αξία των συναλλαγών τον Ιανουάριο έφτασε τα 8,28 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 87,71% σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα και κατά 183,61% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025.

Εισροές ύψους 137,05 εκατ. ευρώ από ξένους επενδυτές καταγράφηκαν τον Ιανουάριο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, σύμφωνα με τα στοιχεία AXIANumbers που ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ.

Από αλλοδαπούς δικαιούχους μερίδων πραγματοποιήθηκε το 73,8% των συνολικών συναλλαγών του Ιανουαρίου, έναντι 69% τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ η κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στα 68,54% για τους αλλοδαπούς δικαιούχους μερίδων και 31,46% για τους ημεδαπούς.

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα 131,11 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,28%, σε σχέση με τα επίπεδα του Δεκεμβρίου (€121,08 δισ.).

Τον Ιανουάριο δημιουργήθηκαν επίσης 2.294 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 1.901 νέους λογαριασμούς τον Δεκέμβριο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν 5,45 δισ. ευρώ (4,16% της συνολικής αξίας χαρτοφυλακίου).

Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για τον Ιανουάριο του 2026 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου 23,45 δισ. ευρώ, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου 12,53 δισ. ευρώ και το Λουξεμβούργο με αξία χαρτοφυλακίου 6,70 δισ. ευρώ.