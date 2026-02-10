Πολιτική | Ελλάδα

Στην Άγκυρα την Τετάρτη ο Μητσοτάκης: Στις 15.15 η συνάντηση με Ερντογάν

Στις 16.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο, ενώ θα ακολουθήσει δείπνο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, θα μεταβεί στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στις 15.15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο, που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
